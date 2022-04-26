Фестиваль минипивоваров на Пражском граде

Ежегодный фестиваль минипивоваров в Королевском саду Пражского града пройдет 10 и 11 июня 2022 года.

Каждый год Чешско-моравская ассоциация мини-пивоварен организует Фестиваль мини-пивоварен в Пражском Граде, целью которого является представить публике продукцию мини-пивоварен со всей страны и сравнить ее с зарубежными странами. В этом году в фестивале примут участие 50 чешских и моравских пивоварен и 3 польских минипивоварни.

Гостей фестиваля также ждут традиционные закуски, отлично дополняющие любимый чешский напиток.

Цена входного билета — 400 крон (предпродажа онлайн) и 450 крон в дни мероприятия. В стоимость входит: билет на один день, брендированный бокал, каталог пивоваров, а также возможность дегустировать различные сорта пенного напитка.

Время проведения: 10 июня, пятница, с 14:00 до 20:00 и 11 июня, суббота с 12:00 до 20:00

Официальный сайт http://www.pivonahrad.cz/