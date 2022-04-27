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ВИДЕО: Как выглядят новые видеотесты для получения водительских прав в Чехии

ВИДЕО: Как выглядят новые видеотесты для получения водительских прав в Чехии

anastasiia_kn 253
Вскоре желающие получить водительские права столкнутся с новыми вопросами на тестах и ​​при подготовке к ним. Еще больше внимания будет уделяться упреждению и безопасному вождению с наиболее уязвимыми участниками дорожного движения: байкерами, велосипедистами и пешеходами.
ВИДЕО: Как выглядят новые видеотесты для получения водительских прав в Чехии

Впервые будут включены обучающие видеоролики, которые вместе с анимацией еще лучше вовлекут будущих водителей в решение повседневных ситуаций в реальном дорожном движении. Представители Минтранса и Ассоциации автошкол выложили для общественности новые тестовые вопросы.

 

«В ближайшее время, пятого и шестого июня, мы добавим еще тридцать два из них в тестовые вопросы для выпускных экзаменов в автошколах. В текстовом и аудиовизуальном виде они еще лучше представят будущим водителям условия обычного дорожного движения, в котором они смогут передвигаться вскоре после прохождения теста. Вновь появятся и полноценные видеоролики с движущимися пешеходами, например, поэтому мы развиваем систему дальше», — говорит Станислав Дворжак, директор Департамента повестки дня водителей Министерства транспорта.

Желающие могут ознакомиться с вопросами на сайте noveotazky.cz.

 

«В тестовых вопросах мы сейчас делаем упор на актуальные темы, связанные с улучшением погоды весной и летом, когда водители чаще сталкиваются на дорогах с байкерами, велосипедистами и пешеходами. Мы помним, например, про ситуации, когда перед открытием двери припаркованного автомобиля необходимо посмотреть в зеркало заднего вида, чтобы не подвергать опасности проезжающего велосипедиста», — говорит Алеш Хорчичка, председатель Ассоциации автошкол.

Теоретические экзамены для соискателей водительских прав проходят на компьютерах в 206 муниципалитетах с расширенными полномочиями по всей стране. Абитуриенты сдают тесты онлайн в системе Минтранса. Их должен сдать каждый, чтобы продолжить практическую часть экзамена, т.е. вождение.

 

Видео иллюстрируют реальные ситуации

Интеграция третьего набора тестовых вопросов в систему экзаменов в автошколах была обеспечена государственным предприятием CENDIS, которое управляет соответствующим приложением eTesty (Testy(mdcr.cz) и технически обеспечивает его бесперебойную работу.

 «Динамические видеопоследовательности, которые очень реалистично показывают ситуации, с которыми водитель может столкнуться в пробке, — это новый тип вопросов в электронных тестах. Пришлось расширить систему несколькими вариантами отображения. Вы можете снова вернуться к просмотру видео во время обучающего теста, но всегда должны просмотреть видео целиком, чтобы ввести или изменить ответ. Мы хотели максимально приблизиться к реальной дорожной ситуации, когда у водителя в пробке нет возможности остановить время, вернуться назад и решить иначе, правильно», — объясняет Ян Пароубек, директор государственного предприятия Cendis.

 

Ежегодно тесты в автошколе проходят до 120 000 человек, заинтересованных в получении водительских прав.

Источник: mdcr.cz

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автошкола Автомобили Чехия
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