Водитель в Чехии остановился на шоссе D1 в левом ряду, забрался на крышу BMW и стал махать проезжавшим мимо машинам

Инцидент произошел после семи часов утра на 75-м километре автомагистрали D1 недалеко от села Горжице в районе Пелгржимов.
Водители вызвали экстренную службу, чтобы увидеть первую агрессивную езду автомобиля BMW со словацкими номерами, который в итоге остановился в левой полосе, а затем забрался на крышу автомобиля.
«Он кланялся и махал другим водителям, чтобы они продолжали движение», — рассказала пресс-секретарь полиции Дана Чирткова.
По словам пресс-секретаря, когда на место прибыл патруль, он обнаружил машину уже припаркованной у правого бордюра, как это позволяют правила дорожного движения. Водитель утверждал, что у него закончилось топливо.
Фото или видео инцидента пока нет. Полиция продолжает расследование этого дела и пытается получить видеозаписи, которые могут быть у свидетелей и проезжающих мимо водителей.
Признался ли водитель в опасном маневре, в полиции не уточнили.
Источник: novinky.cz
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