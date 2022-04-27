Водитель в Чехии остановился на шоссе D1 в левом ряду, забрался на крышу BMW и стал махать проезжавшим мимо машинам

Полиция расследует необычный инцидент в районе Высочина, где в среду утром водитель автомобиля BMW остановился в левом ряду, забрался на крышу машины и стал махать водителям. Несколько водителей предупредили полицию о подозрительном мужчине и опасной ситуации на полосе, предназначенной в первую очередь для обгона. Полиция пытается получить видеозаписи с камер.

Инцидент произошел после семи часов утра на 75-м километре автомагистрали D1 недалеко от села Горжице в районе Пелгржимов.

Водители вызвали экстренную службу, чтобы увидеть первую агрессивную езду автомобиля BMW со словацкими номерами, который в итоге остановился в левой полосе, а затем забрался на крышу автомобиля.

«Он кланялся и махал другим водителям, чтобы они продолжали движение», — рассказала пресс-секретарь полиции Дана Чирткова.

По словам пресс-секретаря, когда на место прибыл патруль, он обнаружил машину уже припаркованной у правого бордюра, как это позволяют правила дорожного движения. Водитель утверждал, что у него закончилось топливо.

Фото или видео инцидента пока нет. Полиция продолжает расследование этого дела и пытается получить видеозаписи, которые могут быть у свидетелей и проезжающих мимо водителей.

Признался ли водитель в опасном маневре, в полиции не уточнили.

Источник: novinky.cz

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