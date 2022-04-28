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Полиция Чехии разыскивает 12-летнего мальчика
Полиция Чехии разыскивает 12-летнего мальчика
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Полиция ищет двенадцатилетнего мальчика из поселка Бабице под Ржичанами. Последний раз пропавшего Давида Панграца видели в среду около трех часов дня в Праге 2 на детской площадке U Vodárny. Вполне вероятно, что мальчик находится в столице.
Если кто-то видел мальчика или располагает информацией о его передвижении, ему следует обратиться в полицию по телефону экстренной помощи 158.
Полиция объявила розыск в системе «Ребенок в опасности» вскоре после полуночи со среды на четверг, когда мать сообщила в полицию о том, что мальчик пропал. Рост мальчика около 165 сантиметров, весит около 60 килограммов, у него короткие светлые волосы и голубые глаза.
«Он был одет в черные брюки с карманами, черную толстовку и белые кроссовки. На одном ботинке красный шнурок, а на другом белый», — уточнила пресс-секретарь полиции Барбора Шневейсова.
Источник: novinky.cz
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