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Минобразования Чехии готовит программу интеграции украинских школьников

Минобразования Чехии готовит программу интеграции украинских школьников

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Министерство образования в настоящее время готовит меры, которые должны поддержать интеграцию беженцев из Украины в чешские школы с сентября.
Минобразования Чехии готовит программу интеграции украинских школьников

Министерство также готовит финансирование этих мер, заявили в пресс-службе ведомства. В министерстве не уточнили, когда будет представлена ​программа интеграции беженцев.

Министр образования Петр Газдик ранее заявлял, что способ и финансирование интеграции с сентября будут определены самое раннее в мае — в зависимости от текущей ситуации.

К концу августа правительство одобрило увеличение бюджета Министерства образования на 5,2 млрд крон на интеграцию беженцев из оккупированной Россией Украины. Согласно правительственному документу о приоритетах разрешения кризиса с беженцами, кабинет министров рассчитывает на необходимость интеграции около 125 000 детей, поступление которых в школы оценивается в 12,3 млрд крон.

«Финансирование, а также другие меры, связанные с новым учебным годом, в настоящее время разрабатываются Министерством образования, молодежи и спорта», — сказала пресс-секретарь министерства Анета Леднова.

Согласно опросу министерства по данным на 7 апреля, детские сады посещали 3 310 украинских детей, а начальные школы — 23 204 человека. В детских садах по-прежнему было около 12 900 свободных мест, а в начальных школах — около 150 500 мест.

Однако ситуация в отдельных регионах несколько различалась. Больше всего мест было в Моравско-Силезском крае, а меньше всего — в Карловарском, Либерецком крае и Праге.

Ранее Газдик упомянул, что утвержденные правительством 5,2 миллиарда крон к августу будут направлены на включение украинцев в обычные классы, работу так называемых адаптационных групп и курсы чешского языка.

На данный момент ведомство объявило о субсидии в размере 150 миллионов крон на курсы чешского языка для украинцев в возрасте от 14 до 18 лет и о субсидии в размере 1,25 миллиарда крон на адаптационные группы для детей в возрасте от 3 до 15 лет. По словам министра, при необходимости ведомство может увеличить сумму. Заявители могут подать заявку до 31 мая.

Деньги на курсы чешского языка для украинских беженцев могут получить государственные вузы и школьные учреждения, зарегистрированные в реестре, регионы и муниципалитеты или городские округа Праги. Кроме того, поддержку деятельности адаптационных групп могут получать благотворительные и негосударственные некоммерческие организации.

Источник: novinky.cz

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Темы
Чехия школы дети детский сад беженцы украинцы Украина компенсация
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