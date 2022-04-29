Жижковскому депо исполнилось 110 лет. Это отпразднуют с пивом и днем ​​открытых дверей

Жижковское депо работает уже более ста лет, и в рамках празднования этого юбилея к субботе, 30 апреля, готовятся день открытых дверей, приключенческие аттракционы и особое пиво. Новый «трамвайный» дизайн придумал художник-график Павел Фукса.

Ворота депо откроются в субботу в 10 утра, люди смогут посмотреть на его помещения и диспетческую. Они увидят выставку исторических и современных трамваев, а также машин скорой помощи. Будет проводиться викторина и мастер-классы для детей.

Именно на этом мероприятии можно будет купить пиво из специальной серии Виноградской пивоварни, дизайн упаковки которой разработал Павел Фукса.

Исторические трамваи также отправятся из депо в поездку до остановки Bílá labuť. Билет в одну сторону стоит 60 крон, дети до 10 лет могут прокатиться бесплатно.

Источник:prazska.drbna.cz