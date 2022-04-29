Жижковскому депо исполнилось 110 лет. Это отпразднуют с пивом и днем ​​открытых дверей

Ворота депо откроются в субботу в 10 утра, люди смогут посмотреть на его помещения и диспетческую. Они увидят выставку исторических и современных трамваев, а также машин скорой помощи. Будет проводиться викторина и мастер-классы для детей.
Именно на этом мероприятии можно будет купить пиво из специальной серии Виноградской пивоварни, дизайн упаковки которой разработал Павел Фукса.
Исторические трамваи также отправятся из депо в поездку до остановки Bílá labuť. Билет в одну сторону стоит 60 крон, дети до 10 лет могут прокатиться бесплатно.
Источник:prazska.drbna.cz
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