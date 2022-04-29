С воскресенья беженцы должны платить за вход в Пражский зоопарк как и все

Ранее с 28 февраля украинские женщины и дети могли посетить Пражский зоопарк за символическую плату за вход. Чтобы получить скидку на вход, необходимо было предъявить украинский паспорт или удостоверение личности. С воскресенья такая возможность исчезнет.
Тройский зоопарк открылся 28 сентября 1931 года. Это одно из самых посещаемых мест в Праге. В прошлом году его посетили почти 963 тысячи посетителей, что примерно на 110 тысяч больше, чем в 2020 году, когда Чехия впервые столкнулась с эпидемией коронавируса. В связи с противоэпидемическими мероприятиями зоопарки долгое время были закрыты или имели ограниченную вместимость.
Источник: prazska.drbna.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
YouTube – полезная информация в видео формате
Telegram – короткий дайджест новостей за день
Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
Instagram – фото и видео новости каждый день