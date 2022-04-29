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С воскресенья беженцы должны платить за вход в Пражский зоопарк как и все

С воскресенья беженцы должны платить за вход в Пражский зоопарк как и все

anastasiia_kn 7
До субботы украинские женщины и дети все еще могут заплатить символическую одну корону за вход в Пражский зоопарк, но с воскресенья 1 мая они будут платить обычную плату за вход.
С воскресенья беженцы должны платить за вход в Пражский зоопарк как и все

Ранее с 28 февраля украинские женщины и дети могли посетить Пражский зоопарк за символическую плату за вход. Чтобы получить скидку на вход, необходимо было предъявить украинский паспорт или удостоверение личности. С воскресенья такая возможность исчезнет.

 

Тройский зоопарк открылся 28 сентября 1931 года. Это одно из самых посещаемых мест в Праге. В прошлом году его посетили почти 963 тысячи посетителей, что примерно на 110 тысяч больше, чем в 2020 году, когда Чехия впервые столкнулась с эпидемией коронавируса. В связи с противоэпидемическими мероприятиями зоопарки долгое время были закрыты или имели ограниченную вместимость.


Источник: prazska.drbna.cz

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зоопарк Чехия Прага беженцы
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