1 мая в Праге пройдет Фестиваль розового вина

Двенадцатый год популярного Фестиваля розового вина традиционно открывает новый сезон на Пражском граде. Розовые вина будут приготовлены для посетителей в очень привлекательном месте на вилле Рихтер и Свято-Вацлавском винограднике.

Десятки виноделен представят свои розовые вина, вы сможете продегустировать более 100 образцов. Вы также можете попробовать сочетание розовых вин с изысканными деликатесами. «Праздник розовых вин» — одна из крупнейших выставок отечественного розового вина, крупнейшая в Праге.

Фестиваль розового вина стал популярным событием в последние годы. Интересное расположение виллы Рихтер и прилегающие к ней Святовацлавские виноградники у Пражского Града создают приятную атмосферу и привлекают не только местных, но и иностранных туристов. Дегустация проходит под открытым небом и предлагает более 100 образцов розовых вин из более чем 20 моравских и чешских виноделен. Вино будут дегустировать 1 мая с 10:00 до 18:00. В стоимость входного билета в размере 350 крон входит стакан для дегустации, чип на 5 сортов вина стоимостью 100 крон и информационная брошюра.

Розовые вина — это сезонное дело, но в мае и июне они переживают настоящий пик. Благодаря своему фруктовому вкусу и аромату они являются популярным напитком, особенно в весенние и летние месяцы. Розовое вино или rosé производят из сортов голубого винограда). В Чешской Республике наиболее часто используемыми сортами винограда являются Frankovka, Svatovavřinecké, Zweigeltrebe и Cabernet Sauvignon.

Источник: kudyznudy.cz