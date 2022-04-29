Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.59
USD
23.33
RUB
0.33
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
01d 18 °C
1 мая в Праге пройдет Фестиваль розового вина

1 мая в Праге пройдет Фестиваль розового вина

420on.cz 181
Двенадцатый год популярного Фестиваля розового вина традиционно открывает новый сезон на Пражском граде. Розовые вина будут приготовлены для посетителей в очень привлекательном месте на вилле Рихтер и Свято-Вацлавском винограднике.
1 мая в Праге пройдет Фестиваль розового вина

Десятки виноделен представят свои розовые вина, вы сможете продегустировать более 100 образцов. Вы также можете попробовать сочетание розовых вин с изысканными деликатесами. «Праздник розовых вин» — одна из крупнейших выставок отечественного розового вина, крупнейшая в Праге.

Фестиваль розового вина стал популярным событием в последние годы. Интересное расположение виллы Рихтер и прилегающие к ней Святовацлавские виноградники у Пражского Града создают приятную атмосферу и привлекают не только местных, но и иностранных туристов. Дегустация проходит под открытым небом и предлагает более 100 образцов розовых вин из более чем 20 моравских и чешских виноделен. Вино будут дегустировать 1 мая с 10:00 до 18:00. В стоимость входного билета в размере 350 крон входит стакан для дегустации, чип на 5 сортов вина стоимостью 100 крон и информационная брошюра.

Розовые вина — это сезонное дело, но в мае и июне они переживают настоящий пик. Благодаря своему фруктовому вкусу и аромату они являются популярным напитком, особенно в весенние и летние месяцы. Розовое вино или rosé производят из сортов голубого винограда). В Чешской Республике наиболее часто используемыми сортами винограда являются Frankovka, Svatovavřinecké, Zweigeltrebe и Cabernet Sauvignon.

Источник: kudyznudy.cz

Рассказать всем:
Темы
чешское вино Чехия Прага Пражский град
Читайте
по теме 
Cбор винограда в Чехии отменяется второй год подряд
13.07.2021 16:37 Общество
Cбор винограда в Чехии отменяется второй год подряд
4897
Онлайн-магазин качественного вина в Чехии
11.11.2020 14:30 Шоппинг
Онлайн-магазин качественного вина в Чехии
5381
Винобрани в Праге: купить бурчак и не пожалеть об этом
11.09.2020 13:55 Еда
Винобрани в Праге: купить бурчак и не пожалеть об этом
5944
Как провести в Праге выходные 9 и 10 ноября
08.11.2019 17:00 Культура
Как провести в Праге выходные 9 и 10 ноября
4362
Последние новости:
29
апреля
«Виновата не короткая юбка, а насильник». Выставка против обвинений жертв в Чехии
29.04.2022 16:34 Общество
«Виновата не короткая юбка, а насильник». Выставка против обвинений жертв в Чехии
80
Хакеры атакуют и чешские СМИ
29.04.2022 15:24 Общество
Хакеры атакуют и чешские СМИ
139
С воскресенья беженцы должны платить за вход в Пражский зоопарк как и все
29.04.2022 14:57 Общество
С воскресенья беженцы должны платить за вход в Пражский зоопарк как и все
231
Вслед за туристами в Чехию вернулись карманники: уровень преступности резко вырос после пандемии
29.04.2022 14:40 Общество
Вслед за туристами в Чехию вернулись карманники: уровень преступности резко вырос после пандемии
213
Пражская православная епархия решила уволить 40% служащих
29.04.2022 14:05 Экономика
Пражская православная епархия решила уволить 40% служащих
428
Жижковскому депо исполнилось 110 лет. Это отпразднуют с пивом и днем ​​открытых дверей
29.04.2022 13:33 Общество
Жижковскому депо исполнилось 110 лет. Это отпразднуют с пивом и днем ​​открытых дверей
207
«Из России у нас нет ни одного покупателя квартиры в Чехии», говорит глава Skanska Reality
29.04.2022 12:56 Экономика
«Из России у нас нет ни одного покупателя квартиры в Чехии», говорит глава Skanska Reality
473
Профсоюзы в Чехии требуют с июля увеличить минимальную зарплату до 18 200 крон
29.04.2022 13:01 Экономика
Профсоюзы в Чехии требуют с июля увеличить минимальную зарплату до 18 200 крон
220
Трафик в пражском аэропорту растет. В этом году он обслужит почти 10 миллионов пассажиров
29.04.2022 11:35 Общество
Трафик в пражском аэропорту растет. В этом году он обслужит почти 10 миллионов пассажиров
219
Василий доставляет чешскую помощь солдатам на фронт. «Украинцы никогда этого не забудут», — говорит он
29.04.2022 10:55 Политика
Василий доставляет чешскую помощь солдатам на фронт. «Украинцы никогда этого не забудут», — говорит он
621


Мобильная версия