В Чехии сегодня отметят День труда

​Сегодня, 1 мая, жители Чешской Республики отмечают День труда. В этот день запланированы акции политических партий, демонстрации и студенческий фестиваль Majáles. В 13:00 на Староместской площади в Праге начнется демонстрация в поддержку Украины.

День труда (Первое мая) – это международный праздник рабочих, который с 1890 года отмечают 1-го мая. Этот праздник основал в 1889 году Второй интернационал в память о забастовке американских рабочих в Чикаго 1-го мая 1886 года. На территории Чехии День труда был впервые отпразднован в 1890 году на Стрелецком острове в Праге. В США и Канаде День труда (Labour Day) отмечают в первый понедельник сентября.

В Праге 1 мая представители некоторых политических партий встретятся на Стрелецком острове у мемориальной доски, посвященной первому рабочему празднованию Первомая в 1890 году.

В 14:00 в Петршине начнется предвыборная кампания коалиции Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), которая представит своих кандидатов на муниципальных выборах в Праге. В мероприятии примут участие премьер-министр и глава ODS Петр Фиала, а также руководство ТОП-09 и Народной партии.

С 10:30 по центру города пройдет шествие студенческого фестиваля Majáles. С 14:00 за ним последует культурная программа в кампусе Hybernská.

В 13:00 на Староместской площади начнется демонстрация в поддержку Украины против российской агрессии. В это же время аналогичное мероприятие должно начаться и на Доминиканской площади в Брно.

Источник: ceskenoviny.cz