Биолог, преподаватель латыни, геофизик. Чехия уже приняла десятки женщин-академиков из Украины

Десятки людей из Украины присоединились к коллегам в чешских университетах и Академии наук с начала войны. В основном это женщины, бежавшие от войны и нашедшие себе место в своей области в университетах и науке. Они обучают студентов, работают над исследованиями или помогают инвалидам.

С начала войны Академия наук приняла на стажировку 37 академиков из Украины. В основном это женщины, мужчины составляют треть. Академия обычно принимает их сразу, а документы об образовании проверяют потом. «Если вы бежите из горящего или взорванного дома, вы, вероятно, не броситесь за дипломом, так как это не является приоритетом», — сказал Дэвид Хонис из Совета по иностранным делам Академии наук. Он добавляет, что, хотя быстрый набор ученых сопряжен с определенными рисками, было бы хуже, если бы эти ученые остались в Украине.

В начале войны докторантка Анастасия Губернаторова из Киевского института молекулярной биологии и генетики уехала в Острог на западе Украины. Там она узнала о возможности стажировки в Академии наук и решила отправиться в Чехию с частью своей семьи. «Некоторые дороги в Украине небезопасны. Мы никогда не знаем, куда приземлится ракета. Она может приземлиться где угодно», — говорит ученая. Они добрались до Польши на машине, откуда прибыли в Либехов в Средней Богемии, где получили жилье.

Родители тоже приехали с Анастасией, а старшая сестра и бабушка остались в Киеве. «Они в порядке, но мы никогда не знаем, что произойдет в следующие секунды», — отмечает она. Исследовательница приступит к работе в Институте физиологии и генетики животных в мае. «Сейчас мы пытаемся немного отдохнуть и поспать, мы давно не спали», — добавляет.

Паразитолог Виктория Левицка также приехала в Чехию через Академию наук. «Дорога была не такой опасной, к счастью, я родом из Каменца-Подольского на западе Украины, это далеко на востоке, от русских солдат», — говорит она. Ее чешские коллеги предоставили ей жилье в Будейовицах.

Сейчас Левицка работает в Биологическом центре Академии наук. Вместе с ней в Чехию приехал только сын, а муж и родители остались в Украине. «Недавно разбомбили аэропорт примерно в ста километрах от моего города. Но сейчас, слава богу, все в порядке», — описывает она ситуацию в городе, где осталась часть ее семьи. Она говорит, что благодарна за помощь, которую получила в Чехии: «Чехи очень добрые, они нам очень помогают. Я бы хотела, чтобы они никогда не знали, что такое война в их собственной стране».

Двадцать минут на сборы

В Университете Масарика в Брно уже работает двадцать академиков. Одна из них — Наталья Мельникова, преподававшая гистологию в Киевском университете. Она присоединилась к кафедре гистологии и эмбриологии медицинского факультета в Чехии, где работает доцентом и будет обучать иностранных студентов.

Наталья оставалась в Киеве первую неделю войны, но бежала со своим восьмилетним сыном в Венгрию из-за участившихся атак на город. Путешествие заняло у них два дня. «Мы провели двенадцать-тринадцать часов только на украинско-венгерской границе», — сказала Мельникова. В течение трех недель, которые они провели в Венгрии, она договаривалась о работе в Брно.

Киевский университет предоставил своим ученым контакты на работников других университетов, с которыми он сотрудничает. Мельникова сначала вела переговоры с университетом Менделя, а затем с Масариковым университетом, где ей посчастливилось найти место в своей области. Она также привезла свой диплом профессора из Киева, чтобы подтвердить образование. «Мне перед войной знакомая из Кипра сказала подготовить все документы, что будет война. Я не поверила, не думала, что что-то подобное возможно в Европе 21 века», — сказал Мельникова. Но документы все же подготовила.

Когда она позже сбежала из Киева, она сказала, что у нее было около двадцати минут, чтобы собрать самые необходимые вещи. Она оставила мужа, которому запрещено покидать страну, и родителей в Украине. Ее отец тяжело болен и не может уехать, о нем заботится мать. Мельникова надеется вернуться в родную Украину после быстрой победы. У нее есть контракт с университетом и виза от государства на один год, но она верит, что сможет вернуться раньше этого срока.

Помимо Мельниковой, в Масариковском университете трудоустроились еще 19 ученых из Украины. Некоторые из них работают на факультетах, другие в исследовательском центре CEITEC или помогают малоимущим студентам в Университетском центре Тейресиас.

Карлов университет принял шесть ученых из Украины, и еще двенадцать собирается принять, говорит пресс-секретарь Петр Подзимек. В университет попала и геофизик Ирина Виктосенко, которая работала в Днепровской политехнике в Украине. Она уехала с матерью и двумя дочерьми из Днепра в середине марта, и они направились в Польшу. Ехали только днем, ночью ездить боялись. «Поездка была опасной, когда мы ехали под Винницей, русские бомбили аэропорт ракетами», — вспоминает Виктосенко.

Из Польши они попали в Остраву, через ее коллег из Карлова университета нашли жилье в Бероуне, где в итоге и остались. Ее младшая дочь ходит в школу в Бероуне, старшая учится онлайн. «Сейчас в Днепре безопасно, но неизвестно, как долго будет так. Сейчас русские обстреливают Запорожье, которое находится в семидесяти километрах от города», — говорит она. Ее муж также остался в городе.



Источник: zpravy.aktualne.cz

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