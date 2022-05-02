Мужчина ограбил почту в Праге, чтобы потратить все деньги в ночном клубе

На улице Милады Гораковой в Праге 7 произошло ограбление почтового отделения. Мужчина передал работнице почты бумажку, на которой было написано: «У меня в сумке пистолет, отдайте мне деньги, или буду стрелять!»

Женщина за прилавком отдала мужчине деньги, которые в тот момент находились в кассе. Затем вор скрылся.

Ограбление в Праге, поездка в Колин, такси в Пардубице и поезд в Оломоуц

Криминалисты получили записи с камер из заведения и ближайших окрестностей и начали искать мужчину. Поиски привели их в Колин, где мужчина взял такси, уехал в Пардубице и далее отправился на поезде в Оломоуц, где посетил ближайший ночной клуб. Там ночью мужчина растратил награбленное и утром уехал в общежитие, из которого его уже забрала полиция.

«Благодаря быстрой и качественной оперативно-розыскной деятельности всего отдела и отличному взаимодействию с другими регионами подозреваемый был пойман в течение суток после ограбления», — сказал представитель полиции Ричард Хрдина.

Грабителю надоела уличная жизнь, поэтому он снова хотел попасть в тюрьму

«На допросе он признался следователям, что ему не нравится жизнь на улице, поэтому он хочет вернуться в тюрьму. В отношении 50-летнего мужчины сейчас возбуждено уголовное дело, и в случае признания виновным он может провести за решеткой до десяти лет за совершенное преступление», — добавил Хрдина.

Источник: prazska.drbna.cz

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