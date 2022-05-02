Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.67
USD
23.48
RUB
0.33
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
02d 20 °C
Мужчина ограбил почту в Праге, чтобы потратить все деньги в ночном клубе

Мужчина ограбил почту в Праге, чтобы потратить все деньги в ночном клубе

anastasiia_kn 128
На улице Милады Гораковой в Праге 7 произошло ограбление почтового отделения. Мужчина передал работнице почты бумажку, на которой было написано: «У меня в сумке пистолет, отдайте мне деньги, или буду стрелять!»
Мужчина ограбил почту в Праге, чтобы потратить все деньги в ночном клубе

Женщина за прилавком отдала мужчине деньги, которые в тот момент находились в кассе. Затем вор скрылся. 

 

Ограбление в Праге, поездка в Колин, такси в Пардубице и поезд в Оломоуц 

Криминалисты получили записи с камер из заведения и ближайших окрестностей и начали искать мужчину. Поиски привели их в Колин, где мужчина взял такси, уехал в Пардубице и далее отправился на поезде в Оломоуц, где посетил ближайший ночной клуб. Там ночью мужчина растратил награбленное и утром уехал в общежитие, из которого его уже забрала полиция. 

«Благодаря быстрой и качественной оперативно-розыскной деятельности всего отдела и отличному взаимодействию с другими регионами подозреваемый был пойман в течение суток после ограбления», — сказал представитель полиции Ричард Хрдина. 

 

Грабителю надоела уличная жизнь, поэтому он снова хотел попасть в тюрьму

«На допросе он признался следователям, что ему не нравится жизнь на улице, поэтому он хочет вернуться в тюрьму. В отношении 50-летнего мужчины сейчас возбуждено уголовное дело, и в случае признания виновным он может провести за решеткой до десяти лет за совершенное преступление», — добавил Хрдина.

 

Источник: prazska.drbna.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

Рассказать всем:
Темы
преступность Прага Чешская почта
Читайте
по теме 
Сам пришел в полицию: Мужчина, разыскиваемый за изнасилование детей в Праге, вышел на связь
02.05.2022 16:08 Общество
Сам пришел в полицию: Мужчина, разыскиваемый за изнасилование детей в Праге, вышел на связь
197
Полиция в Чехии обвинила мужчину в убийстве трех членов своей семьи
02.05.2022 11:31 Общество
Полиция в Чехии обвинила мужчину в убийстве трех членов своей семьи
466
Мужчина в Чехии хотел убить свою подругу, а потом сам застрелился
30.04.2022 09:28 Общество
Мужчина в Чехии хотел убить свою подругу, а потом сам застрелился
1268
«Виновата не короткая юбка, а насильник». Выставка против обвинений жертв в Чехии
29.04.2022 16:34 Общество
«Виновата не короткая юбка, а насильник». Выставка против обвинений жертв в Чехии
2132
Последние новости:
02
мая
В школе в Чехии из-за агрессивности учеников работает служба безопасности
02.05.2022 16:55 Общество
В школе в Чехии из-за агрессивности учеников работает служба безопасности
36
Сам пришел в полицию: Мужчина, разыскиваемый за изнасилование детей в Праге, вышел на связь
02.05.2022 16:08 Общество
Сам пришел в полицию: Мужчина, разыскиваемый за изнасилование детей в Праге, вышел на связь
197
История украинца в Чехии, который перевозил родных: «Я грел себя надеждами, что осталась хоть часть семьи»
02.05.2022 14:44 Общество
История украинца в Чехии, который перевозил родных: «Я грел себя надеждами, что осталась хоть часть семьи»
327
Мужчина в Праге разбил двери автобуса ногой, упал и потерял тапок
02.05.2022 12:45 Общество
Мужчина в Праге разбил двери автобуса ногой, упал и потерял тапок
551
В Праге 19 мая выступит Иван Дорн — #PlayforUkraine
02.05.2022 12:30 Культура
В Праге 19 мая выступит Иван Дорн — #PlayforUkraine
377
Биолог, преподаватель латыни, геофизик. Чехия уже приняла десятки женщин-академиков из Украины
02.05.2022 12:17 Общество
Биолог, преподаватель латыни, геофизик. Чехия уже приняла десятки женщин-академиков из Украины
321
Полиция в Чехии обвинила мужчину в убийстве трех членов своей семьи
02.05.2022 11:31 Общество
Полиция в Чехии обвинила мужчину в убийстве трех членов своей семьи
466
На Флоренц в Праге вернут скульптуру с мировым временем — теперь это будет реплика
02.05.2022 10:59 Культура
На Флоренц в Праге вернут скульптуру с мировым временем — теперь это будет реплика
447
Фестиваль украинской культуры и гастрономии
02.05.2022 10:52 Культура
Фестиваль украинской культуры и гастрономии
574
Лучше половину, но сейчас. Клиенты Sberbank CZ начали продавать дебиторскую задолженность
02.05.2022 09:46 Экономика
Лучше половину, но сейчас. Клиенты Sberbank CZ начали продавать дебиторскую задолженность
561


Мобильная версия