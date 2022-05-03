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Ущерб от пожара в квартире в Праге оценивается в 100 миллионов чешских крон

Ущерб от пожара в квартире в Праге оценивается в 100 миллионов чешских крон

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Пожарная бригада потушила пожар в квартире в Ходове, более 30 человек были эвакуированы.
Ущерб от пожара в квартире в Праге оценивается в 100 миллионов чешских крон

Как сообщается, пожар в квартире начался около 13.30 в Ходове. В 19.53 пожарная служба сообщила в Твиттере, что пожарным удалось локализовать возгорание. В ходе операции эвакуировано 33 человека. О травмах не сообщалось. 

Был объявлен особый уровень пожарной тревоги. По мере того, как огонь распространялся из квартиры на крышу, пожарные пытались локализовать возгорание. Огонь был виден из нескольких частей Праги.

Предварительный ущерб от пожара оценивается примерно в 100 миллионов чешских крон. Расследование суммы ущерба и причин возгорания состоится позже. 

 

 

Источник: expats.cz

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