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В Праге произошли столкновения групп противников абортов и тех, кто за свободный выбор женщин

В Праге произошли столкновения групп противников абортов и тех, кто за свободный выбор женщин

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Протестующие против абортов провели ежегодный марш по Праге, в то время как группы сторонников выбора ненадолго преградили им путь и провели отдельный митинг.
В Праге произошли столкновения групп противников абортов и тех, кто за свободный выбор женщин

Национальный марш за жизнь, ежегодное мероприятие, проводимое противниками абортов, прошел в субботу по Праге после двухлетней паузы, вызванной пандемией коронавируса, в то время как другая группа демонстрантов пропагандировала право женщин на аборт. Две группы демонстрантов встретились возле моста Манес, где между участниками состоялся обмен мнениями. Сторонники права на аборт ненадолго преградили путь противникам, но обошлось без вмешательства полиции. 

В 2020 году, последнем году, за который имеются соответствующие данные, женщины в Чехии сделали около 16 900 абортов. Их число неуклонно сокращается; в 2010 году, например, было почти 24 000.

Участниками марша, организованного группой «Движение за жизнь», которые размахивали чешскими флагами и транспарантами с такими лозунгами, как «Ребенок — это надежда», были в основном семьи и пожилые люди, а также несколько священников и монахинь. Впереди толпы шли дети. 

На отдельном мероприятии перед Рудольфинумом участники выразили несогласие с «Движением за жизнь» и продемонстрировали поддержку права женщин на выбор. Среди этих демонстрантов был вице-премьер и председатель партии «Пираты» Иван Бартош. 

«Движение за жизнь» в феврале протестовало в соцсетях против деятельности чехов, организовавших поставку лекарств для прерывания нежелательной беременности у женщин, изнасилованных во время российской военной агрессии в Украине.

 

Источник: expats.cz

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аборт митинг Прага Чехия
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