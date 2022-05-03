Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.73
USD
23.54
RUB
0.34
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
02d 19 °C
Открыто голосование: Как назвать редких панголинов в Пражском зоопарке?

Открыто голосование: Как назвать редких панголинов в Пражском зоопарке?

anastasiia_kn 65
Теперь общественность может решить, какое чешское имя дать животным из Тайваня. Пражский зоопарк стал домом для двух редких панголинов, и представители общественности могут проголосовать за их прозвища.
Открыто голосование: Как назвать редких панголинов в Пражском зоопарке?

Панголины прибыли в зоопарк в середине апреля из зоопарка Тайбэя на Тайване и будут представлены публике 15 мая. Пара станет символом партнерства между Тайбэем и Прагой. У панголинов уже есть китайские имена, Guo Bao для самца и Run Hou Tang для самки, но теперь они получат и чешские прозвища. 

Любой житель Праги может проголосовать за прозвища онлайн, используя Portál Pražana или по почте, прислав форму с подтверденной подписью на Czech Point на адрес муниципалитета. 

Голосование завершится 12 мая. Выбор имен для голосования был сделан на основе опроса в социальных сетях, а также с учетом исходных имен. 

На выбор: Руна, Руби, Рут, Руженка или Фазолка для самки и Куба, Боурак, Густа, Губа или Хьюго для самца.

Читатели могут проголосовать в Телеграм в нашем неофициальном опросе, а затем подождать и посмотреть, совпадают ли их имена с именами победителей городского конкурса. 

 

Пражский зоопарк хотел завести пару животных в рамках действий по защите исчезающих видов. На панголинов охотятся в их естественной среде обитания, и они долгое время были одним из самых нелегально продаваемых млекопитающих в мире. Содержать животных очень сложно. Например, они должны иметь правильную температуру и очень высокую влажность. В дикой природе они едят муравьев и термитов. Пражский зоопарк будет кормить их специальной смесью на основе личинок пчел. 

По прибытии в Прагу панголины находились под присмотром заводчика и ветеринара из зоопарка Тайбэя. Животных поместили в ночной павильон индонезийских джунглей, но им еще предстоит привыкнуть к нему, а также пройти обязательный карантин.  

«Панголины на первый взгляд исключительны тем, что их тело покрыто чешуей. Вот почему их часто называют живыми шишками», — сказал директор Пражского зоопарка Мирослав Бобек, когда они прибыли. «Однако наши усилия по их получению для Пражского зоопарка были мотивированы главным образом тем фактом, что на них ведется массовая охота в их естественной среде обитания, и они долгое время были одним из самых нелегально продаваемых млекопитающих в мире», — сказал он. 

Пражский зоопарк не только хочет защитить виды, размножая их здесь, в безопасной среде зоопарка, но и пытается защитить их в дикой природе. Зоопарк поддерживает охранников их среды обитания в Камеруне, а также прилагает усилия для информирования людей о том, почему их нужно защищать.

 

Источник: expats.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

Рассказать всем:
Темы
животные зоопарк Прага
Читайте
по теме 
Мужчина в Чехии в состоянии наркотического опьянения угнал автомобиль с собаками
17.04.2022 14:54 Общество
Мужчина в Чехии в состоянии наркотического опьянения угнал автомобиль с собаками
1640
Панголины из Тайваня прибыли в пражский зоопарк
15.04.2022 09:06 Общество
Панголины из Тайваня прибыли в пражский зоопарк
1689
Кота выкинули с девятого этажа. В Либерце состоится суд
12.04.2022 15:03 Общество
Кота выкинули с девятого этажа. В Либерце состоится суд
1960
Слон ранил сотрудника в пражском зоопарке
10.04.2022 20:16 Общество
Слон ранил сотрудника в пражском зоопарке
1912
Последние новости:
03
мая
Чешские компании ищут офисы, арендные ставки растут
03.05.2022 12:43 Экономика
Чешские компании ищут офисы, арендные ставки растут
50
В Праге произошли столкновения групп противников абортов и тех, кто за свободный выбор женщин
03.05.2022 11:45 Общество
В Праге произошли столкновения групп противников абортов и тех, кто за свободный выбор женщин
135
Национальную галерею в Праге 18 мая можно будет посетить бесплатно
03.05.2022 11:29 Культура
Национальную галерею в Праге 18 мая можно будет посетить бесплатно
187
Ущерб от пожара в квартире в Праге оценивается в 100 миллионов чешских крон
03.05.2022 11:10 Общество
Ущерб от пожара в квартире в Праге оценивается в 100 миллионов чешских крон
360
Primark в Праге поднимает цены на осенние коллекции
03.05.2022 10:57 Экономика
Primark в Праге поднимает цены на осенние коллекции
209
Полиция в Чехии задержала сотрудников автошкол, их подозревают в коррупции
03.05.2022 10:55 Общество
Полиция в Чехии задержала сотрудников автошкол, их подозревают в коррупции
252
МВД Чехии предложило и далее не выдавать визы россиянам и белорусам
03.05.2022 10:03 Общество
МВД Чехии предложило и далее не выдавать визы россиянам и белорусам
1050
Администрация Праги с 1 июня изменит правила бесплатного проезда в общественном транспорте для беженцев
03.05.2022 09:38 Экономика
Администрация Праги с 1 июня изменит правила бесплатного проезда в общественном транспорте для беженцев
738
Умерла искусствовед, коллекционер и меценат Меда Младкова
03.05.2022 09:02 Культура
Умерла искусствовед, коллекционер и меценат Меда Младкова
254
02
мая
День открытых дверей в Палате депутатов Чешской Республики
02.05.2022 19:41 Культура
День открытых дверей в Палате депутатов Чешской Республики
626


Мобильная версия