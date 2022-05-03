Открыто голосование: Как назвать редких панголинов в Пражском зоопарке?

Теперь общественность может решить, какое чешское имя дать животным из Тайваня. Пражский зоопарк стал домом для двух редких панголинов, и представители общественности могут проголосовать за их прозвища.

Панголины прибыли в зоопарк в середине апреля из зоопарка Тайбэя на Тайване и будут представлены публике 15 мая. Пара станет символом партнерства между Тайбэем и Прагой. У панголинов уже есть китайские имена, Guo Bao для самца и Run Hou Tang для самки, но теперь они получат и чешские прозвища.

Любой житель Праги может проголосовать за прозвища онлайн, используя Portál Pražana или по почте, прислав форму с подтверденной подписью на Czech Point на адрес муниципалитета.

Голосование завершится 12 мая. Выбор имен для голосования был сделан на основе опроса в социальных сетях, а также с учетом исходных имен.

На выбор: Руна, Руби, Рут, Руженка или Фазолка для самки и Куба, Боурак, Густа, Губа или Хьюго для самца.

Читатели могут проголосовать в Телеграм в нашем неофициальном опросе, а затем подождать и посмотреть, совпадают ли их имена с именами победителей городского конкурса.

Пражский зоопарк хотел завести пару животных в рамках действий по защите исчезающих видов. На панголинов охотятся в их естественной среде обитания, и они долгое время были одним из самых нелегально продаваемых млекопитающих в мире. Содержать животных очень сложно. Например, они должны иметь правильную температуру и очень высокую влажность. В дикой природе они едят муравьев и термитов. Пражский зоопарк будет кормить их специальной смесью на основе личинок пчел.

По прибытии в Прагу панголины находились под присмотром заводчика и ветеринара из зоопарка Тайбэя. Животных поместили в ночной павильон индонезийских джунглей, но им еще предстоит привыкнуть к нему, а также пройти обязательный карантин.

«Панголины на первый взгляд исключительны тем, что их тело покрыто чешуей. Вот почему их часто называют живыми шишками», — сказал директор Пражского зоопарка Мирослав Бобек, когда они прибыли. «Однако наши усилия по их получению для Пражского зоопарка были мотивированы главным образом тем фактом, что на них ведется массовая охота в их естественной среде обитания, и они долгое время были одним из самых нелегально продаваемых млекопитающих в мире», — сказал он.

Пражский зоопарк не только хочет защитить виды, размножая их здесь, в безопасной среде зоопарка, но и пытается защитить их в дикой природе. Зоопарк поддерживает охранников их среды обитания в Камеруне, а также прилагает усилия для информирования людей о том, почему их нужно защищать.