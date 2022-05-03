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Полиция вынуждена была открыть стрельбу при погоне за водителем на шоссе D1 у Праги

Полиция вынуждена была открыть стрельбу при погоне за водителем на шоссе D1 у Праги

420on.cz 388
Даже стрельба не остановила водителя автомобиля, который в понедельник вечером пытался скрыться от полицейского патруля на трассе D1 недалеко от Праги. Водитель был пойман после погони длиной около двадцати километров. Скорая помощь доставила мужчину в больницу с огнестрельным ранением.
Полиция вынуждена была открыть стрельбу при погоне за водителем на шоссе D1 у Праги

Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Ричард Грдина. Легковой автомобиль Škoda Octavia, находившейся в угоне, патруль заметил в понедельник около 22:30 на трассе D1 под Прагой и сразу же приказал водителю остановиться.

«Водитель подъехал к автозаправке, затормозил и сразу после этого начал уходить от патруля. Полицейские были наготове у выхода, заблокировав выход и приготовившись использовать специальный “пояс” для прокола шин. Водитель прорвался через него, после чего полиция несколько раз выстрелила вслед проезжающей машине, но водителя не удалось остановить», — уточнил Грдина.

Преследование продолжалось по автомагистрали D1 до поселка Мирошовице, и примерно через 20 километров полицейским, наконец, удалось задержать водителя с применением принудительных мер.

Policie pronásledovala vozidlo u Mirošovic.

Вскоре выяснилось, что у водителя огнестрельное ранение правой руки, поэтому скорая помощь отвезла его в больницу для оказания медицинской помощи, а затем в отделение полиции.

«38-летний водитель во время вождения находился под воздействием наркотиков», — добавил Грдина.

Источник: novinky.cz

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Темы
полиция угоны Автомобили Прага Чехия
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