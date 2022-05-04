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Четверть чехов боится начала Третьей мировой войны

Четверть чехов боится начала Третьей мировой войны

420on.cz 296
Четверо из десяти чехов считают, что в войне между Россией и Украиной не будет победителя, 10% ожидают полной победы России, 10% — победы Украины. Почти 40% людей ожидают, что Россия нападет на другие страны и применит оружие массового поражения в Украине. 28% респондентов ожидают нападения России на Чехию, а 26% ожидают начала Третьей мировой войны, следует из апрельского опроса агентства Focus.
Четверть чехов боится начала Третьей мировой войны

Шесть из десяти чехов считают, что поставки оружия в Украину опасны для Чехии, потому что ее втягивают в войну. 

​Почти 88% чехов в Чехии поддерживают гуманитарную помощь Украине, подвергшейся нападению России, и 84% оказывают помощь беженцам. При этом, однако, 60% считают поддержку беженцев слишком щедрой и полагают, что чехи за это заплатят. 75% опрошенных воспринимают Россию как главного виновника войны. 

«Более половины респондентов заявили о своей готовности помочь материально и финансово», — отмечают авторы опроса. 11% людей готовы принять и трудоустроить украинских беженцев. 

Среди 60% тех, кто считает поддержку беженцев слишком щедрой, люди с базовым образованием и мужчины. Точно так же 59% среди тех, кто считает, что поставки оружия на Украину втягивают Чехию в войну, это в основном мужчины или пожилые люди. Около 25% чехов согласны с прямыми военными действиями против России, почти две трети поддерживают санкции против России, а 60% выступают за ее исключение из Совета Безопасности ООН.

81% жителей Чехии не согласны с вторжением России в Украину, а 10% — согласны. По мнению 74% респондентов, главным виновником войны является Россия, а 19% полагают, что в развязывании войны виноваты США. «Эта часть респондентов воспринимает Украину как инструмент политики США и де-факто принимает доминирующий российский нарратив, который маскирует собственную агрессию в Украине», — отмечает Focus.

30% опрошенных заявили, что не сталкивались с дезинформацией о войне в Украине. Более четверти считают, что премьер-министр Чехии Петр Фиала (ODS) не посещал президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, и считают сообщение об этом событии пропагандой.

В ходе опроса, проведенного с 26 марта по 11 апреля, Focus опросил 1023 человека старше 18 лет.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
война Опрос общественного мнения украинцы Украина Чехия Россия
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