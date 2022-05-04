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Учительница чешского обучает сотни украинцев одновременно. В конце занятия ей аплодировали

Учительница чешского обучает сотни украинцев одновременно. В конце занятия ей аплодировали

anastasiia_kn 847
Около трехсот украинцев одновременно изучают чешский язык у Маркеты Слезаковой. Из своего офиса в Праге она обучает людей примерно в двадцати местах по всей Чешской Республике. Поэтому, конечно же, она преподает онлайн. Однако в каждом классе у нее есть помощник, который помогает ученикам прямо на месте.
Учительница чешского обучает сотни украинцев одновременно. В конце занятия ей аплодировали

«Все, что нам нужно, — это помещение, где эти люди могли бы собраться. Еще нам нужны динамики и проектор, подключение к Интернету, а таже один или несколько ассистентов… в зависимости от количества людей. Я преподаю целый час, в это время я направляю их и говорю помощникам, что делать. Они получают предварительно распечатанный рабочий лист, с которым они работают, таким образом я управляю там всеми активностям. С помощью камер я могу следить за тем, что происходит в классах», — объясняет преподавательница.

Маркета Слезакова — опытный методист по преподаванию языков, преподает чешский язык исключительно для практических целей.

«Когда вы приезжаете и вам нужно сориентироваться в стране, вам нужен совет, как что-то купить в магазине, как обратиться к врачу — очень базовые ситуации. На курсе мы учим говорить с людьми правильно — хорошо и на достаточном уровне. Мы не погружаемся в подробности: «Не будете ли вы так любезны подать мне воды?» Нет, но вы сможете сказать проще в соответствии с ситуацией: «Дайте воды, пожалуйста».

Идея массового онлайн-обучения возникла у мэра Тетина Матея Главаты, который искал способ эффективно обучить большое количество новых жителей чешскому языку.

«Я подумал о возможности преподавания в двух школах одновременно. Сначала мы попробовали это в Милетине и Лазнях Белограде. Украинцам это понравилось, в конце занятия нам аплодировали. На следующей неделе мы добавили другие муниципалитеты и города».

 

Эффективный способ обучения

По словам мэра Главаты, классные ассистенты не обязательно должны быть учителями, а также не обязаны говорить по-украински или по-русски. Наоборот, они должны знать чешский.

«…Чтобы они могли проверить, как люди заполняют задания в рабочих тетрадях, правильно ли они произносят слова, и чтобы они координировали групповую работу. Это может быть любой волонтер из Чехии — достаточно хотеть помочь», — говорит Главаты.

«Пока мне кажется, что все получается. Курс создан так, чтобы с ним справился любой. Это эффективно, потому что мы умеем вести такие курсы. Я, конечно, десять лет преподаю без "промежуточного" языка, то есть в группах, где собираются люди с разным языковым бэкграундом. От тамилов и украинцев до поляков и англичан», — перечисляет Слезакова.

По словам преподавателя, этот метод обучения достаточно эффективен для таких больших групп, как 300 или 500 человек. Однако он требует достаточно серьезной подготовки.

«Я должна подготовить сценарий перед каждым уроком, потому что мне нужны точные инструкции для направления помощников. Я должна записать каждое слово, которое произнесу. Мой урок полностью распланирован, а также подготовлены разные видео», — добавляет она.

Пока что Маркета Слезакова преподает бесплатно, но она хотела бы это изменить, потому что обучение и подготовка отнимают много времени.


Источник: irozhlas.cz

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украинцы Чехия чешский язык
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