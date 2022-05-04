В Градце-Кралове из машины при повороте выпал ребёнок

Во вторник днем ​​из движущейся машины в Градце-Кралове выпал полуторагодовалый малыш. Девочка получила легкие травмы и была отправлена в больницу на обследование.

За рулем автомобиля находилась сорокадвухлетняя женщина. Малышка сидела на заднем сиденье в детском автокресле в Mitsubishi Outlander. По данным полиции, ребенок возможно сам отстегнулся от сиденья и открыл дверь.

«Впоследствии при правом повороте на улице Бузулуцкой малыш выпал из машины», — сообщила пресс-секретарь. Полиция исключила употребление алкоголя водителем с помощью теста на дыхание. «Точная причина и степень вины все еще расследуются дорожной полицией Градца-Кралове», — сказала пресс-секретарь.

Источник:ceskenoviny.cz