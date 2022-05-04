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Почти 90% чехов выступают за помощь народу Украины. Более четверти считают, что премьер-министр Чехии не посещал Киев

Почти 90% чехов выступают за помощь народу Украины. Более четверти считают, что премьер-министр Чехии не посещал Киев

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Почти девять из десяти человек в Чехии поддерживают гуманитарную помощь Украине и беженцам. При этом, однако, 60% считают поддержку беженцев слишком щедрой и думают, что чехи за нее дорого заплатят. Три четверти людей воспринимают Россию как главного виновника войны, почти половина также видят войну и как борьбу за Чехию. Шесть из десяти чехов считают, что поставки оружия в Украину опасны для Чехии, потому что ее втягивают в войну. Это следует из апрельского опроса, результаты которого предоставило агентство «Фокус».
Почти 90% чехов выступают за помощь народу Украины. Более четверти считают, что премьер-министр Чехии не посещал Киев

88% жителей Чехии поддерживают гуманитарную помощь Украине, а 84% помогают беженцам:

«Более половины респондентов заявили о своей готовности помочь материально и финансово», — отмечают авторы опроса. 11% людей готовы принять и трудоустроить украинских беженцев. Среди 60% тех, кто считает поддержку беженцев слишком щедрой, в среднем оказались люди с базовым образованием и мужчины. Точно так же среди 59% тех, кто считает, что поставки оружия на Украину втягивают Чехию в войну, оказались в основном мужчины, а затем и самые возрастные участники опроса. Около четверти людей согласны с прямыми военными действиями против России, почти две трети поддерживают санкции против России, а 60% поддержали ее исключение из Совета Безопасности ООН. 81% жителей Чехии не согласны с вторжением России в Украину, а десятая часть — за. По мнению 74% респондентов, главным виновником войны является Россия, а то, что в развязывании войны виноваты США, считают 19%. 

«Эта часть респондентов воспринимает Украину как инструмент политики США и де-факто принимает доминирующий российский нарратив, который маскирует собственную агрессию в Украине», — отмечает «Фокус».

Четверо из десяти чехов считают, что в войне не будет победителя. Почти две пятых людей ожидают, что Россия нападет на другие страны и применит оружие массового поражения в Украине. «28% респондентов ожидают нападения России на Чехию, а 26% ожидают начала Третьей мировой войны», — говорится в итогах опроса. Репортажами о войне в Украине удовлетворены 44% людей, в основном это высококвалифицированные рабочие, менеджеры и студенты вузов. Наоборот, недоволен 31%, и эта группа характеризуется пророссийскими настроениями, отмечает «Фокус». 30% опрошенных заявили, что не сталкивались с дезинформацией о войне в Украине. Более четверти считают, что премьер-министр Чехии Петр Фиала не посещал президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, и считают сообщение об этом событии пропагандой.

В ходе опроса, проведенного с 26 марта по 11 апреля, Focus опросил 1023 человека старше 18 лет.

 

Источник: ceskenoviny.cz

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