Жесткое нападение на мужчину в Праге на остановке

Инцидент произошел 11 апреля в среду, но виновного до сих пор не нашли, поэтому полиция обращается к общественности за помощью в его розыске.
Инцидент произошел рано утром на трамвайной остановке Novoměstská radnice.
«Кадры с камер видеонаблюдения показали, что пара мужчин вместе выпивали на скамейке вокзала, пока один из мужчин не встал и не захотел сесть в трамвай. Второй мужчина, которому, вероятно, не понравилось, что другой хотел уйти, подошел за ним вплотную, а потом он неожиданно оттолкнул его от трамвая», — рассказал представитель пресс-службы.
Последовал толчок, мужчин упал на землю и нападающий несколько раз ударил его ногой по голове. «Впоследствии он обыскал карманы потерпевшего и, ничего не найдя, исчез из поля зрения камер», — сказал Рыбанский.
По данным полиции, у подозреваемого широкое телосложение, возраст около сорока лет. Был одет в куртку-бомбер и темный комбинезон с карманами по бокам и красной полосой, на ногах — темная обувь с белой полосой.
Следователям бы пригодились дополнительные показания свидетелей или записи с мобильных телефонов, потому что из видео видно, что во время нападения по месту проезжало несколько трамваев, пассажиры которых также могли сделать видео или фото.
Источник: novinky.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
YouTube – полезная информация в видео формате
Telegram – короткий дайджест новостей за день
Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
Instagram – фото и видео новости каждый день