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Жесткое нападение на мужчину в Праге на остановке

Жесткое нападение на мужчину в Праге на остановке

anastasiia_kn 857
Следователи по уголовным делам разыскивают человека, который был замечен камерами видеонаблюдения, когда он напал на другого мужчину на Карловой площади в Праге. Криминалисты также ищут свидетелей происшествия — рядом в это время проезжали трамваи. Нападающий повалил жертву на землю и затем несколько раз ударил ногой по голове, после чего, по версии следствия, пытался его ограбить.
Жесткое нападение на мужчину в Праге на остановке

Инцидент произошел 11 апреля в среду, но виновного до сих пор не нашли, поэтому полиция обращается к общественности за помощью в его розыске.

Инцидент произошел рано утром на трамвайной остановке Novoměstská radnice. 

«Кадры с камер видеонаблюдения показали, что пара мужчин вместе выпивали на скамейке вокзала, пока один из мужчин не встал и не захотел сесть в трамвай. Второй мужчина, которому, вероятно, не понравилось, что другой хотел уйти, подошел за ним вплотную, а потом он неожиданно оттолкнул его от трамвая», — рассказал представитель пресс-службы.

Последовал толчок, мужчин упал на землю и нападающий несколько раз ударил его ногой по голове. «Впоследствии он обыскал карманы потерпевшего и, ничего не найдя, исчез из поля зрения камер», — сказал Рыбанский.

По данным полиции, у подозреваемого широкое телосложение, возраст около сорока лет. Был одет в куртку-бомбер и темный комбинезон с карманами по бокам и красной полосой, на ногах — темная обувь с белой полосой.

Следователям бы пригодились дополнительные показания свидетелей или записи с мобильных телефонов, потому что из видео видно, что во время нападения по месту проезжало несколько трамваев, пассажиры которых также могли сделать видео или фото.


Источник: novinky.cz

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Темы
трамвай Прага преступность
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