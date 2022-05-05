Украинская семья заплатила мужчине в Праге аренду квартиры за два месяца. Деньги пропали, жилья нет.

Наглости мошенников нет предела. Молодой человек, который на прошлой неделе прожил два дня в квартире в центре Праги, на основании фиктивных документов сдал ее на два месяца украинской семье, взял у них 37 000 крон и пропал.

«Он обратился к нам через приложение WhatsApp, как это делают многие люди при бронировании краткосрочной аренды. Он разговаривал вежливо, вел себя прилично. Никаких признаков того, что он мошенник, не было», — рассказал генеральный директор компании Old Prague Давид Джемелка о простом, но якобы довольно распространенном трюке.

Неладное выяснилось, когда человек, действовавший под именем Петр Шихель, не вернул ключ через оговоренные два дня, не освободил квартиру на улице Скоржепова и не отвечал на телефонные звонки.

«Мы подумали, что с ним могло что-то случиться, поэтому убрали его вещи и оставили на стойке регистрации. Квартира была забронирована другими гостями, которые должны были туда заселиться. Однако через несколько часов нам позвонили, что внутри находятся чужие вещи, одежда, а также холодильник, полный еды», — далее описал Джемелка.

Выяснилось, что квартира, в которой должны были разместиться голландские туристы, забронировавшие номер, уже занята семьей из Украины. У нее на руках был должным образом оформленный договор аренды, но он оказался никчемной бумажкой. Мошеннику украинцы заплатили 37 тысяч за два месяца проживания. Им пришлось немедленно покинуть квартиру.

«Они не могли оставаться в квартире, которую мошенническим путем снял молодой человек, потому что там были другие постояльцы. Но мы согласились предоставить им экстренное жилье, прежде чем они найдут какое-либо другое решение. Позже мы узнали, что они стали жертвами обычного мошенничества», — добавил Джемелка.

Он сообщил о мошенничестве вместе с украинской семьей в полицию, которая сейчас разыскивает молодого человека.

«Мы занимаемся делом по подозрению в мошенничестве и расследуем все обстоятельства», — заявил пресс-секретарь полиции Ян Рыбанский.

По данным чешских СМИ, это была партнерская пара из Украины, но они не беженцы. Мужчина приехал в Чехию еще год назад, потом приехала его девушка. Они искали более дешевое жилье и временно решили снять апартаменты.

По словам Рыбанского, подобные мошенничества происходят по всей Чехии, а жертвами являются люди разных национальностей, а также граждане Чехии.

По данным полиции, активизировались мошенники, которые пытаются воспользоваться бедственным положением украинских беженцев.

Источник: novinky.cz

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