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Украинские музыканты выступают в Южной Чехии. Убежище и работу им предоставили деятели искусств из Будейовиц

Украинские музыканты выступают в Южной Чехии. Убежище и работу им предоставили деятели искусств из Будейовиц

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Деятели искусств из Ческе-Будейовиц заботятся о благополучии девяти украинских музыкантах и ​​их детях. Они основали ассоциацию, которая предоставила им помещения и в то же время работу. Преподаватели и студенты создали ансамбль и проводят концерты по всему Южночешскому краю. Часть их заработка идет на счет помощи Украине.
Украинские музыканты выступают в Южной Чехии. Убежище и работу им предоставили деятели искусств из Будейовиц

Ансамбль из девяти человек украинских преподавателей и студентов репетирует в галерее Domu U Beránka в Ческе-Будеевицах. Они бежали в южночешскую метрополию неслучайно. Сначала идея такой помощи родилась в голове фотографа из Ческе-Будеёвице Давида Вейса.

«Мы говорили с друзьями, преставителями искусства, как помочь Украине, мы хотели поддержать в основном творческих людей, которые не имеют никакого отношения к войне», — рассказывает Вейс радио Ческе-Будеевице.

«Сегодня мы стараемся максимально связать их с чешскими музыкантами. У нас уже все хорошо, налажены контакты в консерватории Ческе-Будейовице, они репетируют с Южночешским симфоническим биг-бэндом, готовятся концерты в Праге», — добавляет он.

29-летняя учительница Кристина играет на скрипке. Она говорит, что не может выступать дома, а когда нашла это предложение в интернете, то сказала, что благодаря этому она может зарабатывать деньги для своей семьи и украинской армии.

31-летняя альтистка Ирена, привезшая двоих детей в Чехию, также оставила на родине почти всю семью. Она говорит, что ее мысли все еще в Украине, так как боится за родственников и знакомых. Благодаря приложению она часто получает предупреждения о воздушной тревоге дома.

26-летняя Светлана добавляет, что благодарна чехам за все, что они для них делают, но ей не хватает семьи, знакомых и дома. Вот почему она хочет вернуться туда как можно скорее.

 

Свет для Украины

Этим музыкантам помогают художники из Ческе-Будеёвице из объединения «Свет дляУкраины». Его члены предоставили беженцам условия, а также помогают найти работу.

«Деньги от концертов пойдут на их базовые нужды, а все остальное — на поддержку Украины», — добавляет Иван Волчков, украинец, который учится в Южночешском университете и является одним из организаторов помощи.

 

Любой может наслаждаться музыкой и при этом помогать

«Всей группе и проекту "Свет для Украины" помогло бы, если бы к нам обращались люди и заказывали концерты. Это может быть церковное выступление, камерная музыка, джазовое выступление, они очень добросовестно подходят к делу, занимаются целыми днями», — добавляет Давид Вейс.

 

Источник: irozhlas.cz

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музыка Классическая музыка джаз Украина Чехия
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