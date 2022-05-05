ВИДЕО: Вооруженные грабители похитили миллионы, избив и связав сотрудника. Говорили на русском языке

«Мужчины вошли в отделение, где находился сотрудник, которого они вынудили отойти в рабочее помещение. Там они его избили, угрожали пистолетом и требовали код от сейфа. Потерпевший сказал код и преступники забрали из сейфа несколько миллионов крон», — заявил представитель полиции Ян Данек в заявлении для журналистов. Перед тем, как они ушли, ноги и руки потерпевшего связали изолентой. Подозреваемых зафиксировали несколько камер, сейчас полиция пытается установить их личности.
«Если кто-то их знает, пусть позвонят по номеру 158. Судя по всему, подозреваемые — иностранцы, говорящие по-русски», — призвал общественность Данек.
Источник: prazska.drbna.cz
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