На следующей неделе в Чехии откроется самый длинный подвесной мост в мире

В следующую пятницу, 13 мая, первые посетители пройдут по самому длинному подвесному мосту в мире. Он откроется в Долни Мораве и за свою длину, которая составляет 721 метр, получил название Sky Bridge 721. Входной билет для взрослых стоит 390 крон, для детей — 270 крон.

В самой высокой точке мост отделяет от земли 95 метров. Сооружение держится на шести основных несущих канатах, тяговое усилие каждого из них составляет 360 тонн. Ширина пешеходного моста составит 1,2 метра.

Руководство комплекса Долни Морава также отмечает, что мост предназначен только для смелых. Вход не рекомендуется людям с головокружением, боязнью высоты или людям с ограниченной подвижностью.

После пересечения долины посетители района также смогут посетить природную тропу «Мост времени» (Most času) с элементами дополненной реальности. Тропа рассказывает о местной природе и истории и была создана в сотрудничестве с Лесами Чешской Республики, муниципалитетом Долни Морава и Музеем чехословацких укреплений с 1935 по 1938 год.

Самый длинный мост в мире откроется в пятницу, 13 мая, в 10:00. Билеты можно приобрести онлайн, при предварительной регистрации действуют скидки (350 крон и 245 крон). Вместе с билетом на мост можно купить билет на канатную дорогу, в этом случае цена составит 900 крон.

Источник: novinky.cz