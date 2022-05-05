Видео: Сотрудник полиции уговорил мужчину не прыгать со стен Вышеграда

Сотрудник Полиции по делам иностранцев спас жизнь человеку, который хотел покончить с собой, прыгнув со стен Вышеграда. Специалист спокойно поговорил с мужчиной и, наконец, сумел убедить его безопасно слезть.

Сообщение о самоубийстве по линии экстренной помощи 112 было получено в понедельник, 2 мая, около полудня. Мужчина сидел на краю стены Вышеграда и хотел срыгнуть. К нему подошли полицейские в форме из близлежащего полицейского участка, а также патруль Полиции по делам иностранцев.

«Один из полицейских с помощью доброжелательного тона смог найти с ним общий язык, разговаривая с ним до тех пор, пока несчастный передумал прыгать и совершать самоубийство. Вместе они отошли от места, где он сидел, и несколько минут обсуждали тяжелую жизненную ситуацию этого человека», — сообщил представитель полиции Ян Рыбанский в отчете для журналистов.

Затем полицейские доставили мужчину в больницу для осмотра. Сотрудник знал, что делал, ведь он недавно готовился к подобной ситуации. «Так совпало, что вмешавшийся полицейский всего за несколько дней принял участие в тренинге по кризисным коммуникациям, где Карел Пошивал, региональный координатор кризисных переговоров, обучал его этим и подобным ситуациям», — пояснил Рыбанский.

Источник: prazska.drbna.cz



Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день