Видео: Сотрудник полиции уговорил мужчину не прыгать со стен Вышеграда

Сообщение о самоубийстве по линии экстренной помощи 112 было получено в понедельник, 2 мая, около полудня. Мужчина сидел на краю стены Вышеграда и хотел срыгнуть. К нему подошли полицейские в форме из близлежащего полицейского участка, а также патруль Полиции по делам иностранцев.
«Один из полицейских с помощью доброжелательного тона смог найти с ним общий язык, разговаривая с ним до тех пор, пока несчастный передумал прыгать и совершать самоубийство. Вместе они отошли от места, где он сидел, и несколько минут обсуждали тяжелую жизненную ситуацию этого человека», — сообщил представитель полиции Ян Рыбанский в отчете для журналистов.
Затем полицейские доставили мужчину в больницу для осмотра. Сотрудник знал, что делал, ведь он недавно готовился к подобной ситуации. «Так совпало, что вмешавшийся полицейский всего за несколько дней принял участие в тренинге по кризисным коммуникациям, где Карел Пошивал, региональный координатор кризисных переговоров, обучал его этим и подобным ситуациям», — пояснил Рыбанский.
Источник: prazska.drbna.cz
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