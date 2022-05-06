В Праге женщина на мотоцикле пыталась въехать в закрытый тоннель Бланка

Авария произошла примерно за пятнадцать минут до полуночи в четверг. Женщине на мотоцикле пыталась проехать в тоннель Бланка в направлении из Страговского тоннеля. Ее не остановили мигающие сигнальные огни, запрещающие знаки, опущенные шлагбаумы. Еще до въезда в туннель байкер врезалась в дорожные знаки, повредила шлагбаум и ворота технического входа в тоннель.
Прибывшие на место медики оказали помощь женщине и доставили ее в больницу. Перед этим она сделал дыхательный тест на алкоголь, который показал более одной промилле.
В связи с тем, что авария произошла на закрытом участке дороги, на движение транспорта это никак не повлияло.
Источник: novinky.cz
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