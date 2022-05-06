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Изменение маршрутов транспорта в воскресенье в Праге: ограничения MHD из-за марафона

Изменение маршрутов транспорта в воскресенье в Праге: ограничения MHD из-за марафона

anastasiia_kn 553
Марафон, а вместе с ним и ограничения движения, возвращаются в столицу в воскресенье спустя два года. Движение автомобилей, автобусов и трамваев будет значительно изменено, поэтому муниципалитет и пражская транспортная компания рекомендуют ехать на метро.
Изменение маршрутов транспорта в воскресенье в Праге: ограничения MHD из-за марафона

Марафон проходит через шесть районов города. Мероприятие начинается в 9 утра в воскресенье на Староместской площади и заканчивается там же в четыре часа дня. Водителям запрещается парковаться на маршруте марафоне и близлежащей территории. Оставшиеся там автомобили будут эвакуированы. Проезд разрешен только в исключительных случаях и по сигналу полиции в промежутках между бегунами — находится в Парижской на перекрестке с Широкой, на набережной Масарика и на Народни. Для получения дополнительной информации см. Ограничения для автомобилей.

Из общественного транспорта больше всего изменится маршрут трамваев. Объезды и другие изменения действуют с половины девятого утра до четверти пятого и касаются маршрутов 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 17, 18, 22 и 25 трамваев. Проезд исторических трамваев 41 и 42 будет полностью приостановлен. 

На время марафона также будут перемещены остановки I. P. Pavlova, Dvorce и оба направления Vltavská. Маршрут также изменен на автобусных линиях 176, 194 и 207. На маршруте из Dvorců через Polikliniku Budějovická к Budějovickou и обратно к Dvorců введен альтернативный автобус X3. Поэтому для передвижения по Праге лучше всего будет использовать линии метро A и B, которые будут ездить чаще с семи утра до половины третьего дня. Подробную информацию найти на сайте: Изменения в общественном транспорте.
 

Источник: prazska.drbna.cz

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транспорт Прага Чехия марафон
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