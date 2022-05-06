Чехам не до культуры. Люди перестали покупать билеты на концерты, выручка артистов падает

Культура в опасности — чехи экономят и перестают покупать билеты. О снижении посещаемости сообщают большие арены, маленькие клубы и сами артисты.

Ян Смигматор – успешный певец, ставший популярный и за пределами Чехии. Он выступает в джаз-клубах по всему миру, а в следующем году выступит в знаменитом нью-йоркском Карнеги-холл. Его концерты в Чехии всегда собирали аншлаги, но в последнее время все иначе.

«В последний раз, когда я играл до пандемии в Люцерне, мы без проблем продали дважды по 1300 билетов на мой гала-концерт. Подавляющее большинство билетов на концерты было распродано уже за несколько недель до мероприятия — практически везде, куда я приезжал. Сейчас, в лучшем случае, только половина билетов», — говорит Ян Смигматор, добавляя, что, например, в Муниципальном театре в Яблонец-над-Нисоу, где обычно приходило 450 зрителей, из них пришли 250 на начало тура. Несмотря на обширную рекламную кампанию.

Павел Жур, директор Муниципального театра в Яблонеце, также подтверждает снижение интереса к живой музыке. «Хотя у нас 80% театральных постановок заполнены, на музыкальные шоу приходят не так часто. Сейчас у меня продано 150 билетов на Ондржея Гавелку. Но это все равно хороший показатель – когда Либерецкий театр играет оперу, там сидит 50 человек, а недавно в Усти состоялась премьера оперы Вагнера – 60 человек. На премьеру», — сокрушается Жур. Падение зрительского интереса подтверждает и пражский «Театр у пожарных».

Беспокойство о будущем тормозит культуру

Сегодня даже самые большие звезды сталкиваются с той же проблемой. Арена O2, например, сообщает о снижении интереса посетителей.

«Каждый день мы получаем список проданных билетов, и цифры далеко не те, что были раньше. Сейчас будет много мероприятий, которые были ранее перенесены и где все места заняты, но это потому, что билеты были проданы уже давно. Мы видим значительное снижение количества для мероприятий, билеты которых поступают в продажу сейчас. В некоторых случаях это даже пятьдесят процентов», — говорит Роберт Шаффер, генеральный директор Bestsport и глава арены O2.

Одним словом, чехи просто отодвигают культуру в сторону

«Рынок сильно изменился. Люди сидят дома, смотрят Нетфликс, кто-то еще боится ковида, кто-то ленится, кого-то потихоньку начинает затрагивать ухудшающееся финансовое положение, переживания за будущее. Но когда они решают пойти в театр или на концерт, то покупают билеты в последний момент. Для организаторов каждое выступление становится очень рискованным делом. Раньше было принято планировать культурные мероприятия заранее. Люди покупали билеты на год вперед. Сегодня продажи билетов начинают активно продаваться за четырнадцать дней до мероприятия», — добавляет Смигматор.

Его слова недавно подтвердил пост в социальных сетях актера и директора цирка «Ла Путика» Рости Новака.

«У нас уже есть билеты»

Маркетинг и реклама тоже не помогают. «Можно с юмором сказать, что интерес тот же, только люди ходят значительно меньше. К сожалению, снижение велико — в зависимости от типа события и жанра, по нашему опыту, от 30 до 50%. Дело не в том, что мы просто сетуем и не справляемся с последствиями. Мы значительно больше инвестируем в рекламу и продвижение и ищем новые способы привлечь потенциальных клиентов», — говорит Петр Паловчик, генеральный директор DKO Jihlava.

Свою роль играет и уже упомянутый факт, что многие мероприятия в прошлом были отменены, а билетами люди еще пока не воспользовались. «На данный момент мы фиксируем несколько меньший интерес к событиям, чем до пандемии. Но трудно судить, сфера культуры снова запустилась всего как два месяца, много отложеных концертов, на которые у людей уже есть билеты, и мы не можем ожидать, что они купят новые билеты на концерты, потому что у них не будет времени. Осень 2022 года и весна 2023 года расскажут нам больше о ситуации в культуре, когда она снова выровняется», — добавляет Яромир Теленски из Lucerna Music Bar.

В арене O2 два последних концерта публика не заполнила полностью даже в последний момент.

«Что это будет означать? Если так будет проходить весь год, то только организаторов будет зависеть, останутся ли концерты прибыльными для них при меньшей посещаемости. Может, артисты снизят гонорары, может, концертов станет меньше. Кроме того, затраты растут для всех, поэтому организаторы попадают в спираль, которая вынуждает их выставлять более высокие цены на билеты», — заключает Шаффер.

Источник: seznamzpravy.cz

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