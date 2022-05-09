Администрация Праги решила убрать информационную стойку для беженцев на автовокзале Флоренц, волонтеры возмущены

Администрация Праги решила убрать стойку информации для беженцев на автовокзале Флоренц, где волонтеры помогали прибывающим украинцам найти жилье. Волонтеры критикуют этот шаг. Город объясняет свое решение тем, что стенд больше не нужен, потому что сюда приезжает все меньше и меньше беженцев.

Ян Ржидки, вице-председатель Академии наук Чешской Республики, является одним из добровольцев, который регулярно помогал беженцам на автовокзале в качестве переводчика. «Украинские семьи из Киева, Львова и Запорожья регулярно приезжали на автовокзал в вечернее и ночное время. Мы помогали их зарегистрировать и, согласно базе предлагаемых свободных квартир, сразу же найти жилье», — рассказал он о работе информационного стенда, который находился на Флоренце прямо возле зала регистрации. Ежедневно сюда прибывало около сотни украинских беженцев. Сейчас, по данным муниципалитета, количество беженцев постоянно сокращается.

«Мы обслуживали около ста человек в день, но к нам приходили и те, кто уже разместился в Праге. Например, они хотели помочь с договором, который не понимали, или когда нужно было что-то перевести», — добавил Ржидки.

2 мая кризисный штаб решил закрыть информационный стенд, заявив, что будет достаточно информационного щита, который будет ссылаться на близлежащий Главный вокзал в Праге, где действует аналогичный центр, или на региональный центр помощи украинским беженцам у метро Высочанска.

«На Флоренце сейчас ничего нет, и некоторые семьи все еще приезжают туда, хотя и реже. После тридцати часов в автобусе они дезориентированы, часто даже не замечают никаких информационных табло», — сказал Ржидки.

Катерина Кубешова, помощница советника мэра Петра Глубучека сообщила, что город отменил стенд, потому что количество беженцев, прибывающих в Прагу, уменьшилось.

«Такого большого потока уже нет. Сейчас на автовокзале расклеены информационные таблички, по которым беженцы узнают все, что им нужно знать», — сказала она, — в Праге больше всего украинских беженцев, и город делает для них все возможное».

Андреа Крхова, директор Консорциума НПО, работающих с мигрантами в Чешской Республике, также раскритиковала подход муниципалитета.

«Это пример плохой коммуникации со стороны города. Стойка внезапно исчезла, и никто нам ничего не сказал. Только через несколько дней мы узнали, что произошло, а тем временем на автовокзал все еще приезжали дезориентированные семьи с детьми», — рассказала Крхова.

Источник: novinky.cz