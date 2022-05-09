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«Отвратительно, да?»: Новую кольцевую развязку в Праге раскритиковали

«Отвратительно, да?»: Новую кольцевую развязку в Праге раскритиковали

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Фотографии кольцевой развязки у Пороховых ворот в центре Праги со вчерашнего дня гуляют по Интернету. Разметка возле исторического объекта выглядит неэстетично. По словам мэра Зденека Гржиба и заместителя министра транспорта Адама Шайнхерра, это не очень хорошее решение. Консультант по транспорту Праги 1 Рихард Буреш не согласен.
«Отвратительно, да?»: Новую кольцевую развязку в Праге раскритиковали

— Вот как советник по транспорту Праги 1 от ODS заботится о редчайшем сердце нашего города, — прокомментировал Ян Чижинский фотографию новой кольцевой развязки у Пороховых ворот. Критики транспортного решения обращают внимание на разметку, которая, в отличие от исторических Пороховых ворот, выглядит неэстетично. 

«Нападки, которые сыпятся со вчера [5 мая] на кольцевую развязку, стали для меня большой неожиданностью», — говорит Рихард Буреш, советник по транспорту Праги 1. 

«Это чисто белый цвет, поэтому он отсвечивает, я понимаю, но теперь краски на один квадратный метр стало меньше, чем позавчера. Мало кто осознает, сколько там было было "зебры" и разных полосок ранее. Теперь, с точки зрения движения, кольцевая развязка безопаснее», — сказал Буреш.

«Некоторые вещи можно сделать самым дешевым и простым способом». Буреш утверждает, что кольцевая развязка у Пороховых ворот поможет облегчить движение в других частях центра и связана с другими будущими изменениями дорожного движения в этом районе, такими как двустороннее движение на улице Hybernská. «В студиях есть макеты, на реализацию которых ушло бы пять и более лет. Мы выступили против этого, заявив, что некоторые вещи можно реализовать самым дешевым и простым способом», — объяснил Буреш. «Люди сами просили, чтобы это было сделано раньше, чтобы там улучшилось движение», — добавил он, подчеркнув, что дорожная ситуация на улице Народной решается похожим способом.

 

Источник: idnes.cz

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