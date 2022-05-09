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В Праге пройдет международная винная ярмарка Wine Prague 2022

В Праге пройдет международная винная ярмарка Wine Prague 2022

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Международная винная ярмарка для профессионалов и общественности Wine Prague 2022 пройдет 10 и 11 мая в пражском выставочном комплексе PVA EXPO PRAHA.
В Праге пройдет международная винная ярмарка Wine Prague 2022

Международная винная ярмарка в Праге стремится каждый год создавать в Праге профессиональную среду и условия для торговли вином и устанавливать профессиональные контакты. Основой успешной винной ярмарки являются современные и легкодоступные выставочные помещения с безупречным сервисом и всеми необходимыми услугами, а также обширная маркетинговая поддержка мероприятия и компаний-участников.

Сопутствующая программа в дегустационном и презентационном залах дает возможность изысканно представить вина отечественным и зарубежным заинтересованным лицам во время дегустаций.

Wine Prague Fair подтвердила свою привилегированную позицию крупнейшего и наиболее важного винного мероприятия в Чешской Республике и крупной винной ярмарки в Центральной Европа. Пражская винная ярмарка — это событие, которое не должен пропустить ни один профессионал или любитель вина.

Источник: kudyznudy.cz

 
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Темы
чешское вино Чехия ярмарка Прага выставка
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