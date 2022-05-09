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Полиция Праги ищет мужчину, который пытался изнасиловать женщину в её квартире

Полиция Праги ищет мужчину, который пытался изнасиловать женщину в её квартире

anastasiia_kn 414
В Праге с сентября прошлого года расследуется дело, когда неизвестный преступник пытался изнасиловать женщину прямо в ее квартире. Однако поймать преступника им так и не удается, поэтому полиция обращается к помощи общественности.
Полиция Праги ищет мужчину, который пытался изнасиловать женщину в её квартире

Женщина встретила неизвестного мужчину на пражском Ходове перед одним из магазинов, куда она пошла за покупками. Она потеряла равновесие на улице, и мужчина быстро поддержал ее. Пара раговорилась, а благодарная женщина в ответ пригласила мужчину к себе в квартиру на кофе. В гостиной мужчина вероятно повалил женщину на пол и попытаться изнасиловать. Но она сопротивлялась и кричала, пока ее муж-инвалид не вошел в комнату. Преступник испугался и убежал из квартиры. «В рамках расследования дела судмедэксперты предоставили записи с камер, на которых запечатлен человек, с которым им нужно будет побеседовать, чтобы прояснить дело. Если кто-то его знает, пусть звонит по номеру 158», — заявил представитель полиции Ян Данек в пресс-релизе. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы за изнасилование.

 

Источник: prazska.drbna.cz

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Прага Чехия преступность
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