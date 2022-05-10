Желание помогать украинцам угасло. Прага начнет платить волонтерам

Во многих регионах Чехии не хватает волонтеров для помощи украинцам. В Праге решили, что будут выплачивать добровольцам вознаграждение В других городах этот вопрос сейчас рассматривается.

Региональные центры помощи в Праге, Брно и Остраве, а также другие организации, занимающиеся в основном интеграцией беженцев, опубликовали призыв о помощи.

«Депутаты Праги утвердили субсидию в размере 45 786 300 крон. Добровольцы будут получать компенсацию в размере от 100 до 150 крон в час, в зависимости от выполненной работы», — сказал Вит Хофман, пресс-секретарь мэрии Праги.

Деньги идут на расходы, связанные с волонтерами в центре помощи, в информационных киосках на Центральном вокзале, а также в других местах, где они помогают. «Я верю, что благодаря этому шагу можно будет мотивировать других, которые хотели бы участвовать в помощи», — сказал мэр столицы Праги Зденек Гржиб.

Чешский Красный Крест несет ответственность за уплату взносов. «Добровольцы будут работать по обычному трудовому договору. Заключение контрактов начнется в ближайшие дни», — сказал Йозеф Шонка, председатель регионального исполнительного совета Чешского Красного Креста в Праге 1.

В чешской столице сейчас не хватает около 200 волнтеров, но ситуация пока под контролем.

«На Центральном вокзале и в центре помощи нагрузка на оставшихся волонтеров увеличивается по мере уменьшения их количества. Иногда им приходится помогать нам с другими задействованными подразделениями», — добавил Шонка.

В центре помощи беженцам в районе Высочаны в Праге ежедневно помогают около 85 волонтеров. Однако, по словам Шонки, в идеале их должно быть не менее сорока. Похожая ситуация и на Центральном вокзале в Праге, где каждый день беженцами занимаются около 55 человек. А нужно в четыре раза больше.

Наибольшим спросом пользуются переводчики, владеющие украинским и русским языками, а также люди, которые готовят еду. «Также нет ни волонтеров, которые бы предоставили информацию о системе социальной помощи, ни медиков на стойке скорой помощи», — добавила Шонка.

В центрах помощи в других городах решение о финансировании волонтеров еще не принято. «Например, в Остраве все знают, что волонтерство в долгосрочной перспективе невозможно. Конечно, регион рассматривает возможность высвобождения некоторых ресурсов для вознаграждения за их работу. Ведутся переговоры, подробностей я пока не знаю», — сказал Петр Адамус, руководитель волонтерской службы Adra. Организации ищут волонтеров для центра помощи в Брно — переводчиков, помощников для детских уголков и пунктов гуманитарной помощи.

«По понятным причинам первая волна энтузиазма сходит на нет. Мы стараемся ориентироваться не только на общественность, но и на отдельные группы, которые могут принять участие. Помощь все еще нужна. Желающие могут очень легко подать заявку и выбрать «смену» прямо на сайте www.pomahame.org», — сказала Алена Кноткова, пресс-секретарь Южно-Моравского края.

По словам Петра Адамуса, волонтеры нужны уже не столько для оказания первой помощи в центрах помощи, сколько для интеграции беженцев. Больше всего волонтеров не хватает в Ческе-Будеевицах, Гавиржове, Либерце и Праге. Вторичная помощь касается, например, организации досуга для детей, курсов чешского языка или создания групп взаимопомощи для беженцев.

Адамус также подтверждает снижение людей, которые предлагают помощь. «Война продолжается, многие действительно устали. И, конечно, интерес падает. Мы пытаемся мотивировать, но видим спад», — сказал он.

За более чем два месяца работы региональных центров помощи беженцам там работали около 1800 волонтеров по всей Чешской Республике. В настоящее время в них активно работает около 600 человек, которые по очереди работают в разные смены.

Представители некоммерческих организаций призывают потенциальных соискателей обращаться в региональные волонтерские центры. Там они получают актуальную информацию о том, сколько людей требуется и как они могут подключиться к оказанию помощи как можно быстрее.

Источник: seznamzpravy.cz