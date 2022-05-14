Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.76
USD
23.79
RUB
0.36
UAH
0.81
Энциклопедия Карта Погода
01d 23 °C
Прага хочет отремонтировать Орионку. В этом районе должен быть создан культурный центр или студия

Прага хочет отремонтировать Орионку. В этом районе должен быть создан культурный центр или студия

anastasiia_kn 288
Мэрия Праги готовится к первому шагу на пути частичной реконструкции депо Винограды — отремонтировать неиспользуемые здания и впоследствии построить, например, культурно-бытовой центр, кафе или мастерские. Комплекс будет доступен для жителей Праги всех возрастов.
Прага хочет отремонтировать Орионку. В этом районе должен быть создан культурный центр или студия

На первом этапе подготовки муниципалитет опубликовал призыв к предварительной консультации насчет будущих намерений, которая покажет, реалистичны ли планы. Компании могут откликаться до 31 мая. Это поможет городу получить представление о возможных будущих кандидатах на госзаказ. «В мэрии ко мне обращаются деятели культуры, которые ищут подходящие помещения для своей деятельности. Бывшее депо Краловских Виноградов предлагает обширные пространства [для этого]», — сказала пражский советник по культуре и туризму Хана Тржештикова в пресс-релизе.

Район не служил своему первоначальному назначению с середины 1950-х годов.  «Основной принцип реставрации должен заключаться в том, чтобы территория сохраняла свою аутентичность. Поэтому модификации не должны мешать стенам и системе конструкции крыши. В этих районах разрешены только ремонтно-восстановительные работы для восстановления их первоначального состояния», - сказал Ян Чабр.

 

Источник: prazska.drbna.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

Рассказать всем:
Темы
Прага реконструкция Чехия
Читайте
по теме 
Общежитие Карлова университета в Трое ужесточит пропускной контроль
14.05.2022 10:14 Общество
Общежитие Карлова университета в Трое ужесточит пропускной контроль
799
В пражском торговом центре Котва 18 мая откроется крупнейший чешский ретро-музей
14.05.2022 09:55 Культура
В пражском торговом центре Котва 18 мая откроется крупнейший чешский ретро-музей
2659
Природные водоёмы Праги, где можно плавать и загорать
14.05.2022 09:36 Общество
Природные водоёмы Праги, где можно плавать и загорать
1005
Семь советов для тех, кто хочет снять жилье в Чехии
13.05.2022 18:00 Жизнь
Семь советов для тех, кто хочет снять жилье в Чехии
11257
Последние новости:
14
мая
Две трети чешских работников ожидают повышения заработной платы в этом году
14.05.2022 13:38 Экономика
Две трети чешских работников ожидают повышения заработной платы в этом году
224
Общежитие Карлова университета в Трое ужесточит пропускной контроль
14.05.2022 10:14 Общество
Общежитие Карлова университета в Трое ужесточит пропускной контроль
799
В Чехии государство как «агент по недвижимости» начнет сдавать частные квартиры в аренду
14.05.2022 09:38 Экономика
В Чехии государство как «агент по недвижимости» начнет сдавать частные квартиры в аренду
1371
13
мая
МВД Чехии: если 30% украинцев будут работать, помощь начнет окупаться
13.05.2022 14:10 Экономика
МВД Чехии: если 30% украинцев будут работать, помощь начнет окупаться
1606
Не попадайтесь на это: Мошеннические СМС и звонки, а также сборы для фейковых фондов помощи Украине
13.05.2022 13:43 Общество
Не попадайтесь на это: Мошеннические СМС и звонки, а также сборы для фейковых фондов помощи Украине
612
Прага 6 хотела порадовать людей цветами, но не успела. Накануне все растения вынес вор
13.05.2022 12:53 Общество
Прага 6 хотела порадовать людей цветами, но не успела. Накануне все растения вынес вор
2060
Полиция до сих пор не нашла новорожденного ребенка из Кромержижа. Подозреваемой в убийстве является 24-летняя девушка.
13.05.2022 12:35 Общество
Полиция до сих пор не нашла новорожденного ребенка из Кромержижа. Подозреваемой в убийстве является 24-летняя девушка.
1072
Почему в «богатой» Чехии 40% населения не имеют достойные зарплаты? Социолог о том, на что вам должно хватать
13.05.2022 12:01 Экономика
Почему в «богатой» Чехии 40% населения не имеют достойные зарплаты? Социолог о том, на что вам должно хватать
3395
Опрос показал, что большинство чехов поддерживают ограничение или запрет дезинформационных СМИ
13.05.2022 11:07 Политика
Опрос показал, что большинство чехов поддерживают ограничение или запрет дезинформационных СМИ
864
Музыкальный фестиваль «Пражская весна» открылся в чешской столице
13.05.2022 09:54 Культура
Музыкальный фестиваль «Пражская весна» открылся в чешской столице
1184


Мобильная версия