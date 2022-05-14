Прага хочет отремонтировать Орионку. В этом районе должен быть создан культурный центр или студия

На первом этапе подготовки муниципалитет опубликовал призыв к предварительной консультации насчет будущих намерений, которая покажет, реалистичны ли планы. Компании могут откликаться до 31 мая. Это поможет городу получить представление о возможных будущих кандидатах на госзаказ. «В мэрии ко мне обращаются деятели культуры, которые ищут подходящие помещения для своей деятельности. Бывшее депо Краловских Виноградов предлагает обширные пространства [для этого]», — сказала пражский советник по культуре и туризму Хана Тржештикова в пресс-релизе.
Район не служил своему первоначальному назначению с середины 1950-х годов. «Основной принцип реставрации должен заключаться в том, чтобы территория сохраняла свою аутентичность. Поэтому модификации не должны мешать стенам и системе конструкции крыши. В этих районах разрешены только ремонтно-восстановительные работы для восстановления их первоначального состояния», - сказал Ян Чабр.
Источник: prazska.drbna.cz
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