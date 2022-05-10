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В Чехии отвергнутый девушкой мужчина жестоко избил двух молодых людей

В Чехии отвергнутый девушкой мужчина жестоко избил двух молодых людей

anastasiia_kn 482
Всему виной, вероятно, оскорбленное эго и алкоголь. Мужчина напал на двух молодых людей перед баром. Он бил их кулаками и пинал ногами, даже сломав челюсть. Полиция задержала его через четыре дня — мужчина с богатым криминальным прошлым под стражей ожидает следующего этапа.
В Чехии отвергнутый девушкой мужчина жестоко избил двух молодых людей

Все началось в январе этого года в баре на Праге 4, где 38-летний мужчина заприметил девушку в компании молодых людей. «Девушка боялась его с самого начала, а мужчина был настойчив. Чтобы избавиться от его присутствия, она дала ему номер телефона, что, по-видимому, на какое-то время удовлетворило его, и он ушел», — заявил пресс-секретарь полиции Ян Данек в заявлении для журналистов. Когда группа покинула бар, они снова столкнулись с этим мужчиной. Он, подкрепившись алкоголем, начал нападать на двух молодых людей из круга друзей. 

«Агрессор жестоко избил пострадавших с кулаками и пинками, в результате чего они получили телесные повреждения. Одному из них даже сделали операцию в больнице из-за сломанной челюсти», — рассказал Данек. 

Мужчина находится под стражей.

 

Источник: prazska.drbna.cz

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преступность Чехия Прага
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