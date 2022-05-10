ВИДЕО: Полиция задержала торговца наркотиками в Чехии. Он зарабатывал сотни тысяч за одну сделку

Зарабатывал на жизнь продажей наркотиков
Мужчина продавал марихуану либо на дому, либо доставлял ее на машине напрямую покупателям. Полицейские задокументировали сотни индивидуальных продаж марихуаны, за которые мужчина иногда получал суммы в сотни тысяч крон. Он вообще не ходил на работу, единственным его заработком была продажа наркотиков, которой он посвящал себя ежедневно. 29-летний мужчина пытался скрыть свою деятельность, общаясь шифровками.
Его задержали прямо во время очередной сделки
Мужчину преступники задержали непосредственно во время одной из передач наркотиков в подземных гаражах. При задержании у обвиняемого было почти 200 граммов качественной марихуаны. При обыске дома, помимо марихуаны, судмедэксперты также обнаружили пакетики, весы, наличные деньги, несколько мобильных телефонов и другие вещи для распространения наркотиков. Полиция также конфисковала автомобиль, на котором дилер развозил наркотики покупателям. Сейчас мужчину обвиняют в преступлении по незаконному изготовлению и обороту наркотических и психотропных веществ, за которое ему грозит до десяти лет лишения свободы в случае признания виновным. На видео видно, как происходило его задержание.
Источник: prazska.drbna.cz
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