В пражских парках с 11 по 13 мая запрещено разводить огонь и курить

С 11 до 13 мая введен временный запрет на разведение и поддержание открытого огня в парках, лесопарках, садах Праги и в других местах, где высок риск возникновения пожара.

В парках и лесопарках также запрещено курить (за исключением электронных сигарет) и использовать пиротехнические изделия и другие источники воспламенения.

Это решение принято в связи с предупреждением об угрозе пожаров, выпущенным Чешским гидрометеорологическим институтом. Правила, касающиеся запрета на разведение костров в местах повышенного пожароопасности, применяются с 00:00 среды, 11 мая, до 00:00 пятницы, 13 мая. Соответствующее постановление опубликовала мэрия Праги.

Такие меры приняты в связи с жаркой погодой в ближайшие дни.

Источник: praha.eu