В пражских парках с 11 по 13 мая запрещено разводить огонь и курить

В парках и лесопарках также запрещено курить (за исключением электронных сигарет) и использовать пиротехнические изделия и другие источники воспламенения.
Это решение принято в связи с предупреждением об угрозе пожаров, выпущенным Чешским гидрометеорологическим институтом. Правила, касающиеся запрета на разведение костров в местах повышенного пожароопасности, применяются с 00:00 среды, 11 мая, до 00:00 пятницы, 13 мая. Соответствующее постановление опубликовала мэрия Праги.
Такие меры приняты в связи с жаркой погодой в ближайшие дни.
Источник: praha.eu