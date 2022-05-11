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В пражских парках с 11 по 13 мая запрещено разводить огонь и курить

В пражских парках с 11 по 13 мая запрещено разводить огонь и курить

420on.cz 124
С 11 до 13 мая введен временный запрет на разведение и поддержание открытого огня в парках, лесопарках, садах Праги и в других местах, где высок риск возникновения пожара.
В пражских парках с 11 по 13 мая запрещено разводить огонь и курить

В парках и лесопарках также запрещено курить (за исключением электронных сигарет) и использовать пиротехнические изделия и другие источники воспламенения.

Это решение принято в связи с предупреждением об угрозе пожаров, выпущенным Чешским гидрометеорологическим институтом. Правила, касающиеся запрета на разведение костров в местах повышенного пожароопасности, применяются с 00:00 среды, 11 мая, до 00:00 пятницы, 13 мая. Соответствующее постановление опубликовала мэрия Праги. 

Такие меры приняты в связи с жаркой погодой в ближайшие дни. 

Источник: praha.eu

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Темы
пожар Чехия Прага курение парки
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