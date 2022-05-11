В Праге уже нет места для беженцев

​В Праге больше нет свободных мест для размещения беженцев, прибывающих в город. Из-за ситуации с украинскими беженцами, которая сейчас наблюдается на главном железнодорожном вокзале в Праге, будет создан временный приют с удобствами, чтобы людям не приходилось ночевать в коридорах.

Также будут задействованы некоммерческие организации, сообщил министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) в Twitter.

Пресс-секретарь МВД Якуб Вейнлих сказал, что строительство приюта должно начаться в среду, приют сможет принять около 150 человек. «Мы не будем пока сообщать, где он будет находиться», — добавил он.

Мэр чешской столицы Зденек Гржиб, что город рассматривает возможность создания палаточного городка для беженцев, что должно было быть последней мерой и предостерег правительство от этого.

«Ситуация на главном железнодорожном вокзале Праги решается. Мы не разрешаем людям спать в коридорах. Поэтому будет создан временный приют со всеми удобствами. Также будут задействованы некоммерческие организации. Мы все еще ведем переговоры с Венгрией об ускорении паспортных проверок среди беженцев», — сказал Ракушан. Многие цыгане-беженцы из Украины имеют двойное гражданство и, как граждане Венгрии, не имеют права на помощь в Чешской Республике.

Гржиб заявил, что в столице больше нет свободных мест для размещения. «Нам больше некуда брать. Например, ситуация на главном вокзале выходит за рамки достойной, несмотря на все наши усилия», — отметил он.

Уже в понедельник мэр призвал правительство создать систему, согласно которой можно будет распределять украинских беженцев равномерно по всем регионам. В противном случае столица находится на грани коллапса и ей придется закрыть свой центр для беженцев в Высочанах, сказал Гржиб.

Прага сейчас занимается в основном проблемой беженцев-цыган, проживающих на главном вокзале. По данным гражданских инициатив, сотни людей живут там в недостойных условиях. В холле здания «Фанта», предоставленного Управлением железной дороги, 70 коек, а в предоставленном поезде со спальными вагонами могут разместиться еще до 210 человек. Однако часто все места заполнены. Поэтому муниципалитет обратился за помощью в Государственное управление по делам беженцев.

Источник: ceskatelevize.cz

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