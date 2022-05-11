Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.0
USD
23.66
RUB
0.34
UAH
0.78
Энциклопедия Карта Погода
01d 28 °C
По Анделу разгуливал пьяный мужчина в нижнем белье. Свое «приключение» он закончил в вытрезвителе в Праге

По Анделу разгуливал пьяный мужчина в нижнем белье. Свое «приключение» он закончил в вытрезвителе в Праге

anastasiia_kn 159
Полицейскому патрулю города пришлось хорошенько постараться, чтобы в итоге задержать полуголого мужчину на Анделе. Сотрудникам полиции пришлось усмирять его и везти в отделение. Во время проверки они обнаружили 3,7 промилле алкоголя и отвезли его в вытрезвитель.
По Анделу разгуливал пьяный мужчина в нижнем белье. Свое «приключение» он закончил в вытрезвителе в Праге

По данным полиции, дезориентированный мужчина передвигался по пешеходной зоне Ангела в растерянности, одетый только в боксеры. «С патрулем не сотрудничал, при обращении к нему не отвечал. Когда он начал кричать, жестикулируя руками в сторону патруля и уходить, полицейсим пришлом повалить его на землю, надеть наручники и доставить в полицейский участок», — сказала Йиржина Эрнестова, пресс-секретарь пражской полиции. офицеры. Там установили показатель 3,7 промилле, поэтому отвезли в изолятор на специальной машине. «Его проступок был передан в соответствующие органы», — добавила Эрнестова.

 

Источник: prazska.drbna.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

Рассказать всем:
Темы
преступность Прага Чехия
Читайте
по теме 
ВИДЕО: Полиция задержала торговца наркотиками в Чехии. Он зарабатывал сотни тысяч за одну сделку
10.05.2022 15:40 Общество
ВИДЕО: Полиция задержала торговца наркотиками в Чехии. Он зарабатывал сотни тысяч за одну сделку
1129
В Чехии отвергнутый девушкой мужчина жестоко избил двух молодых людей
10.05.2022 12:42 Общество
В Чехии отвергнутый девушкой мужчина жестоко избил двух молодых людей
1235
Полиция Праги ищет мужчину, который пытался изнасиловать женщину в её квартире
09.05.2022 16:22 Общество
Полиция Праги ищет мужчину, который пытался изнасиловать женщину в её квартире
1779
В Чехии в начале года резко выросло количество убийств
07.05.2022 08:50 Общество
В Чехии в начале года резко выросло количество убийств
2235
Последние новости:
11
мая
Осваиваем чешский с нуля без акцента: числительные и их произношение
11.05.2022 13:47 Экономика
Осваиваем чешский с нуля без акцента: числительные и их произношение
320
В Праге уже нет места для беженцев
11.05.2022 12:39 Общество
В Праге уже нет места для беженцев
707
Когда фраза «Лучше, чем под обстрелами» — оправдывает почти все. Истории читателей 420on из Чехии
11.05.2022 11:39 Политика
Когда фраза «Лучше, чем под обстрелами» — оправдывает почти все. Истории читателей 420on из Чехии
568
Чешский национальный банк возглавил Алеш Михл — остановит ли он инфляцию?
11.05.2022 11:25 Экономика
Чешский национальный банк возглавил Алеш Михл — остановит ли он инфляцию?
253
2,8 млн туристов побывали в Чехии в первом квартале — в 10 раз больше, чем в прошлом году
11.05.2022 10:35 Экономика
2,8 млн туристов побывали в Чехии в первом квартале — в 10 раз больше, чем в прошлом году
232
В Праге квартиры на вторичном рынке стали дороже жилья в новостройках
11.05.2022 09:39 Экономика
В Праге квартиры на вторичном рынке стали дороже жилья в новостройках
875
В пражских парках с 11 по 13 мая запрещено разводить огонь и курить
11.05.2022 08:13 Общество
В пражских парках с 11 по 13 мая запрещено разводить огонь и курить
383
10
мая
Чехия заняла место России в Совете ООН по правам человека
10.05.2022 17:00 Политика
Чехия заняла место России в Совете ООН по правам человека
1124
МВД Чехии хочет ужесточить паспортный контроль беженцев и изменить форму финансовой помощи
10.05.2022 16:39 Общество
МВД Чехии хочет ужесточить паспортный контроль беженцев и изменить форму финансовой помощи
4207
ВИДЕО: Полиция задержала торговца наркотиками в Чехии. Он зарабатывал сотни тысяч за одну сделку
10.05.2022 15:40 Общество
ВИДЕО: Полиция задержала торговца наркотиками в Чехии. Он зарабатывал сотни тысяч за одну сделку
1129


Мобильная версия