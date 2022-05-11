По Анделу разгуливал пьяный мужчина в нижнем белье. Свое «приключение» он закончил в вытрезвителе в Праге

По данным полиции, дезориентированный мужчина передвигался по пешеходной зоне Ангела в растерянности, одетый только в боксеры. «С патрулем не сотрудничал, при обращении к нему не отвечал. Когда он начал кричать, жестикулируя руками в сторону патруля и уходить, полицейсим пришлом повалить его на землю, надеть наручники и доставить в полицейский участок», — сказала Йиржина Эрнестова, пресс-секретарь пражской полиции. офицеры. Там установили показатель 3,7 промилле, поэтому отвезли в изолятор на специальной машине. «Его проступок был передан в соответствующие органы», — добавила Эрнестова.
Источник: prazska.drbna.cz
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