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ВИДЕО: Пожарные разбили в Трое палаточный городок на сто пятьдесят мест для беженцев. Волонтеры считают, что этого мало

ВИДЕО: Пожарные разбили в Трое палаточный городок на сто пятьдесят мест для беженцев. Волонтеры считают, что этого мало

anastasiia_kn 95
Ночью в четверг пражские пожарные установили в Трое десять палаток, где найдут временное пристанище украинские беженцы, которые все еще ночуют на главном железнодорожном вокзале. Для 150 человек уже готовы кровати, которых, по данным Iniciativy Hlavák, помогающей беженцам на вокзале, недостаточно.
ВИДЕО: Пожарные разбили в Трое палаточный городок на сто пятьдесят мест для беженцев. Волонтеры считают, что этого мало

«Палатки размером 6 х 9 метров оборудованы спальными местами на 150 человек, в городке есть санузел. Есть десять палаток, также мы построили столовые для еды, душевые и туалеты. Это временное краткосрочное размещение, которые при необходимости можно отапливать», — сказал представитель Праги Мартин Кавка в пресс-релизе. 

При координации пражских пожарных помогали в строительстве и добровольные пожарные из Праги и Среднечешского края. Палатки стоят  на участке между улицей Повлтавской и городской кольцевой дорогой , где во время пандемии уже функционировал городок для бездомных. По словам Кавки, работу городка будет организовывать муниципалитет совместно с Управлением по делам беженцев. «Ромодром» и другие цыганские организации также будут оказывать помощь.
 

Источник: prazska.drbna.cz

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