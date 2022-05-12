ВИДЕО: Пожарные разбили в Трое палаточный городок на сто пятьдесят мест для беженцев. Волонтеры считают, что этого мало

«Палатки размером 6 х 9 метров оборудованы спальными местами на 150 человек, в городке есть санузел. Есть десять палаток, также мы построили столовые для еды, душевые и туалеты. Это временное краткосрочное размещение, которые при необходимости можно отапливать», — сказал представитель Праги Мартин Кавка в пресс-релизе.
При координации пражских пожарных помогали в строительстве и добровольные пожарные из Праги и Среднечешского края. Палатки стоят на участке между улицей Повлтавской и городской кольцевой дорогой , где во время пандемии уже функционировал городок для бездомных. По словам Кавки, работу городка будет организовывать муниципалитет совместно с Управлением по делам беженцев. «Ромодром» и другие цыганские организации также будут оказывать помощь.
Источник: prazska.drbna.cz
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