Женщина упала со скалы в Дивоке Шарке. Полиция считает, что она спрыгнула сама

«Криминалисты расследуют дело с падением женщины со скалы. Они выясняют причину и обстоятельства смерти. Было приказано провести вскрытие», — сообщил пресс-секретарь полиции Ричард Хрдина, добавив, что, вероятно, это было самоубийство.
По словам спасателей, женщине было около тридцати пяти лет.
«Мы бросили все силы, что были в нашем распоряжении, в том числе летный экипаж, но, к сожалению, на месте мы обнаружили, что женщина получила травмы, несовместимые с жизнью», — сообщила пресс-секретарь спасательной службы Яна Поштова.
Источник: prazska.drbna.cz
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