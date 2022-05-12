Женщина упала со скалы в Дивоке Шарке. Полиция считает, что она спрыгнула сама

Сегодня, около половины десятого, сотрудники полиции, спасатели и пожарные выехали в Дивоку Шарку, где, как сообщается, со скалы упала женщина. Позже полиция подтвердила, что женщина умерла и, вероятно, таким образом покончила жизнь самоубийством.

«Криминалисты расследуют дело с падением женщины со скалы. Они выясняют причину и обстоятельства смерти. Было приказано провести вскрытие», — сообщил пресс-секретарь полиции Ричард Хрдина, добавив, что, вероятно, это было самоубийство.

По словам спасателей, женщине было около тридцати пяти лет.

«Мы бросили все силы, что были в нашем распоряжении, в том числе летный экипаж, но, к сожалению, на месте мы обнаружили, что женщина получила травмы, несовместимые с жизнью», — сообщила пресс-секретарь спасательной службы Яна Поштова.



Источник: prazska.drbna.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день