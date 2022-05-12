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Коррупция в автошколе: Полиция Чехии разыскивает водителей с купленными правами

Коррупция в автошколе: Полиция Чехии разыскивает водителей с купленными правами

anastasiia_kn 232
Крупное дело о взятках в автошколе — теперь ищут водителей-взяточников.
Коррупция в автошколе: Полиция Чехии разыскивает водителей с купленными правами

Продвинулось дело, в рамках которого полиция расследует несколько десятков случаев коррупции в автошколе Čičmanec.

После того, как на прошлой неделе полиция задержала и предъявила обвинения пятерым сотрудникам, получившим взятки, — начнут искать новоиспеченных водителей.

По словам представителя полиции Либереца Войтеха Робовского, новых водителей подозревают в косвенном подкупе — по версии следствия, они добились сдачи выпускного экзамена взяткой. «Мы свяжемся с ведомствами по месту их постоянного жительства, чтобы лишить их водительских прав или не выдавать их, если они еще не обратились за ними», — сказал Робовски.

Полиция получила доказательства коррупции в автошколе с помощью секретных прослушек и даже камер, которые, среди прочего, запечатлели экзаменаторов, заполняющих выпускные тесты для получателей водительских прав.

Обвиняемые привлечены к уголовной ответственности по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. 


Запись преступления была получена полицией благодаря тайно размещенному оборудованию в здании мэрии Танвальд. Именно в одном из местных офисов работают экзаменаторы автошколы, и именно здесь после прохождения обязательной водительской практики желающие получить водительские права обычно сдают письменный тест.

Источники сообщили, что полиция установила в этом офисе камеру, чтобы задокументировать, что желающие получить водительские права не прошли итоговые тесты, которые содержали 25 вопросов. За них это сделали инструктора — по версии полиции, за предоставленную взятку.

Полиция также установила, что будущие водители даже не должны были проходить 14 обязательных двухчасовых поездок для обучения.

Заявители, которые хотели получить свои водительские права за взятку, заплатили автошколе сумму около 20 тысяч крон — при том, что стандартная цена получения  водительского удостоверения в автошколе Čičmanec составляет 17 600 крон.

Полиция не прокомментировала дальнейшие подробности следствия, равно как и государственный прокурор Ленка Шеберкова, которая ведет дело.

По словам руководителя автошколы работа автошколы не остановилась даже после полицейского рейда и обвинений.

«Я дал разъяснения, и мы продолжаем работать. Если вы хотите узнать больше, свяжитесь с моим отцом», — сказал Лукаш Чичманец.

Его отец Ладислав Чичманец, который также руководит автошколой, является, среди прочего, председателем Футбольной ассоциации Яблонец, а в прошлом году он даже, — безуспешно, — баллотировался в исполнительный комитет Футбольной ассоциации Чешской Республики.

Ладислав Чичманец говорить о расследовании коррупции в автошколе  отказался. «Комментировать не буду», — написал он.

Филип Трдла, пресс-секретарь Либерецкого края, отметил, что обвинение директора автошколы не является основанием для возбуждения дела об отзыве регистрации. 

 

Источник: seznamzpravy.cz 

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Темы
преступность Чехия автошкола Автомобили
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