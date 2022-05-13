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Начинается ремонт Баррандовского моста. Самыми сложными для водителей будут первые десять дней

Начинается ремонт Баррандовского моста. Самыми сложными для водителей будут первые десять дней

420on.cz 124
В понедельник, 16 мая, начнется реконструкция самой загруженной транспортной магистрали Чехии — пражского Баррандовского моста. Таким образом, водителям придется готовиться к нескольким месяцам дорожных осложнений. В выходные дни будут проблемы на улице Страконицка, которая будет сужена до одной полосы из-за сноса въезда на мост.
Начинается ремонт Баррандовского моста. Самыми сложными для водителей будут первые десять дней

По словам вице-мэра по транспорту Адама Шейнгерра, самыми напряженными будут первые десять дней в связи с работами на Страконицкой.

«Первые десять дней будут самыми тяжелыми из-за сноса рампы, потому что стройматериал будет падать на одну полосу на Страконицкой в ​​том месте, где автомобили проезжают через Баррандов мост. Сейчас там две полосы, одна для автомобилей и другая для автобусов. И на эти первые десять дней будет одна полоса для всех транспортных средств», — сказал Шейнгерр. По его словам, движение по мосту не должно быть нарушено.

Снос самого пандуса должен начаться в среду, к этому времени будут проведены подготовительные работы. После этого этапа попасть на Баррандовский мост с этой стороны Влтавы будет невозможно примерно 110 дней. На следующей неделе дорожники также должны приступить к ремонту уступов моста.

Поэтому Шейнхерр призвал водителей использовать во время ремонта навигацию и приложения, содержащие актуальную информацию о дорожном движении. Также была создана транспортная группа для постоянного наблюдения за ситуацией.

Во время ремонта водителям придется использовать объездные маршруты. Движение на мосту будет частично ограничено, там будет три полосы движения в обе стороны вместо четырех. Объезды будут проходить в основном по Пражской кольцевой дороге, где временно открыт съезд на Писнице, устроена разворотная рампа возле спиртзавода и увеличена пропускная способность перекрестка на мосту Závodu míru в Збраславе.

Несмотря на обширную реконструкцию, все линии общественного транспорта, пересекающие Баррандовский мост, должны быть сохранены. Только линия № 125 от железнодорожного вокзала Смихов до Скалки будет разделена на X125 от Смихова-на-Гая и № 125, которая будет курсировать между Скалкой и Гайе. 

Строительные работы займут несколько лет. В этом году они продлятся 110 дней и обойдутся в 594,5 миллиона крон. Следующие этапы запланированы на 2023 и 2024 годы, ограничения продлятся те же 92 дня, а в 2025 году ремонт должен длиться 82 дня.

Баррандовский мост 1983 года постройки является частью городской кольцевой дороги, по нему проезжает 140 000 автомобилей в день. Мост ни разу не ремонтировался с момента постройки.

Источник: novinky.cz

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Темы
мост Прага транспорт Автомобили автобусы реконструкция строительство Чехия
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