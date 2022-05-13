Прага 6 хотела порадовать людей цветами, но не успела. Накануне все растения вынес вор

Городской район Прага 6 хотел порадовать людей и бесплатно раздать гиацинты и тюльпаны со своих клумб. Однако сегодня ночью неизвестный вор взломал контейнер на площади Победы, откуда выгреб все, что мог. Городской округ собирает сообщить о происшествии в полицию и попросит тщательно патрулировать территорию вокруг клумб.

«Мы хотели порадовать наших граждан»

По словам городского округа, хранение растений требует финансовых затрат, и нет гарантии, что все растения снова зацветут весной, поэтому Прага 6 бесплатно раздает луковицы гиацинтов и тюльпанов всем желающим.

«В этом году мероприятие должно было состояться уже второй год. Мы хотели сделать порадовать граждан», — сказал пресс-секретарь Праги 6 Йиржи Ханнич.

Однако «порадовался» вор, который сегодня ночью взломал закрытый контейнер на площади Победы.

«Неизвестный преступник эти луковицы выкрал, мы официально сообщим о краже», — сказал Ханнич.

Клумбы будут охранять патрули

У Праги 6 уже есть опыт борьбы с похитителями растений.

«От экологических инспекторов, работающих на месте, мы получили подтверджения о случаях, когда люди воровали цветы прямо из земли с общественных клумб, например, на улице Зеленой», — сказал представитель.

Городская полиция также знает о кражах:

«Мы проинформировали городскую полицию и в то же время договорились с чешской полицией, что патрули будут уделять больше внимания местам, где находятся клумбы», — добавил Ханнич.



Источник: prazska.drbna.cz

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