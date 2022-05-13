Прага 6 хотела порадовать людей цветами, но не успела. Накануне все растения вынес вор

«Мы хотели порадовать наших граждан»
По словам городского округа, хранение растений требует финансовых затрат, и нет гарантии, что все растения снова зацветут весной, поэтому Прага 6 бесплатно раздает луковицы гиацинтов и тюльпанов всем желающим.
«В этом году мероприятие должно было состояться уже второй год. Мы хотели сделать порадовать граждан», — сказал пресс-секретарь Праги 6 Йиржи Ханнич.
Однако «порадовался» вор, который сегодня ночью взломал закрытый контейнер на площади Победы.
«Неизвестный преступник эти луковицы выкрал, мы официально сообщим о краже», — сказал Ханнич.
Клумбы будут охранять патрули
У Праги 6 уже есть опыт борьбы с похитителями растений.
«От экологических инспекторов, работающих на месте, мы получили подтверджения о случаях, когда люди воровали цветы прямо из земли с общественных клумб, например, на улице Зеленой», — сказал представитель.
Городская полиция также знает о кражах:
«Мы проинформировали городскую полицию и в то же время договорились с чешской полицией, что патрули будут уделять больше внимания местам, где находятся клумбы», — добавил Ханнич.
Источник: prazska.drbna.cz
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