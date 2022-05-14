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Общежитие Карлова университета в Трое ужесточит пропускной контроль

Общежитие Карлова университета в Трое ужесточит пропускной контроль

420on.cz 799
В связи с размещением беженцев в Трое общежитие Карлова университета, расположенное неподалеку, ужесточит пропускной режим. Теперь туда смогут попасть только студенты, имеющие студенческий билет ISIC. За ситуацией будет наблюдать служба безопасности, студентов просят запирать свои комнаты днем ​​и ночью.
Общежитие Карлова университета в Трое ужесточит пропускной контроль

«Лично я не против, что в Трое будут цыгане, это лучше, чем спать на вокзале. Это больше вопрос безопасности. Речь идет о том, что здесь появятся 150 иностранцев, которые будут свободно передвигаться, и неважно, какой они национальности», — сказала студентка Барбора, которая живет в общежитии.

Вопросами безопасности в общежитиях решаются уже давно. В районе Повлтава, Пельц-Тыролка и Кухинка уже произошло несколько инцидентов.

«В начале года кто-то в районе напал с ножом на мальчика, который живет в общежитии. О безопасности в общежитии нужно было позаботиться давным-давно. В других местах это стандарт — без ISIC туда не попасть», — предупреждает Барбора.

По словам студента Йиржи, хорошо, что вход в общежитие будет более охраняемым. 

«Охрана должна была быть усилена при строительстве гуманитарного факультета, а не сейчас», — говорит студент Йиржи. С начала этого учебного года он живет в общежитии напротив нового корпуса.

Как уже сообщал 420on, в ночь на 13 мая пражские пожарные установили в Трое десять палаток, где найдут временное пристанище беженцы, которые все еще ночуют на главном железнодорожном вокзале. Для 150 человек уже готовы кровати, которых, по данным Iniciativy Hlavák, помогающей беженцам на вокзале, недостаточно.

Глава МВД Чехии Вит Ракушан ранее говорил, что беженцы-цыгане часто имеют двойное гражданство и, как граждане Венгрии, не имеют права получать финансовую помощь в Чешской Республике. «Лучше, чтобы в Чехию не приезжали люди, не имеющие права на помощь», — сказал Ракушан о запланированных переговорах с Венгрией. После лояльности в первые месяцы конфликта в Украине, когда паспорта беженцев строго не проверялись, МВД хочет, чтобы чиновники проверяли штампы о въезде в Евросоюз. Идут переговоры с Минтрансом о возможности предоставления транспорта для людей, которые не имеют права на помощь в Чешской Республике, в страну их жительства.

Источник: novinky.cz

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Темы
студенты Чехия беженцы Прага цыгане
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