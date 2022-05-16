После пандемии в Прагу возвращают ретротрамвай №23. Для беженцев проезд бесплатный

Сегодня, спустя более двух лет, трамвай 23 снова будет курсировать по маршруту Краловка – Звонаржка, это будут исключительно исторические вагоны T2, T3, T3SU, T3SUCS, T3M и T6A5. Трамваи будут ходить с получасовым интервалом, по выходным — чаще.

Транспортная компания ввела маршрут 23 пять лет назад, как раз к 109-летию со дня рождения дизайнера, графика и художника Франтишека Кардауса, который проектировал внешний вид вагонов Т2 и Т3, а также участвовал в проектировании трамваев Т1, К2, К5, КТ4, Т5 и Т6. Однако пандемия covid остановила работу в марте 2020 года.

Трамваи будут курсировать с половины восьмого утра до семи вечера с получасовым интервалом, в выходные и праздничные дни с интервалом от 15 до 20 минут. Действует стандартный тариф на проезд.

Трамвайный маршрут № 23 ведет из Краловки через Малованку, Пражский Град, Краловский Летоградек, Малостранскую, Малостранскую площадь, Уезд, Народни-Дивадло, Народни-Тржиду, Карлову площадь, И. П. Павлова, Винограды — до Звонаржки.



Источник: prazska.drbna.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день