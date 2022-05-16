«Мы на грани возможностей». Район Прага 10 принял в свои школы почти 800 детей из Украины

Прага 10 приняла 762 ребенка, бежавших от войны в Украине, в свои начальные школы и детские сады. Это меньше половины тех украинских школьников, которые прописаны на ее территории.

«Но у мэрии больше нет ни вместимости, ни персонала», — говорит Рената Хмелова.

Более 45% детей, зарегистрированных как военные беженцы из Украины, посещают школы 10-го района. В настоящее время в начальных школах обучается 402 ученика, 274 их сверстника регулярно посещают адаптационные группы. 20 детей ходят в детские сады и 66 – в детсадовские адаптационные группы.

«В [прошлый] понедельник в Праге 10 было зарегистрировано 370 детей в возрасте от 3 до 6 лет и 1288 детей в возрасте от 6 до 15 лет. Таким образом, системой начального образования нам удалось охватить 52% учащихся, в дошкольного образования — 23% детей. Однако на данный момент мы уже на грани того, что возможно, как с точки зрения вместимости, так и с точки зрения сотрудников», — заявила Рената Хмелова.

С сентября дети беженцев будут обязаны посещать школу. Поэтому зачисление будет проходить в июне, на те места, которые освободятся только после обычного процесса зачисления.

«Если посмотреть на текущую статистику, то становится ясно, что для удовлетворения спроса нам потребуется несколько новых корпусов начальных классов и детских садов. Мы больше не можем наполнять существующие, потому что мы уже на пределе безопасных ограничений», — сказал Давид Кашпар.



Источник: prazska.drbna.cz

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