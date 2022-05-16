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В Праге создано агентство, чтобы помочь беженцам добраться до Великобритании

В Праге создано агентство, чтобы помочь беженцам добраться до Великобритании

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На территории Дворца Шкода украинские беженцы теперь смогут обратиться за помощью в поиске проживания в Великобритании. Британское агентство жилищного строительства для украинских беженцев поможет им найти нужных людей, место, а также поможет в общении и переводе.
В Праге создано агентство, чтобы помочь беженцам добраться до Великобритании

Украинцы смогут остаться в Британии на три года 

В первые дни на программу «Дома для Украины» в Великобритании записались триста тысяч желающих предоставить жилье. Как только украинец договорится с одним из них, британец может подать заявление на получение визы для беженца. 

«Условия, предлагаемые Великобританией, интересны и точки зрения работы. После выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза есть ряд вакансий, которые ранее занимали граждане других стран Европейского Союза», — заявила Нила Винкельманн, глава агентства в Праге, в пресс-релизе.

С такой визой украинцы могут остаться на территории на три года, а также работать, бесплатно обучаться, получать медицинское обслуживание и просить соцподдержку. Те, кто желают поселить у себя беженца, обязательно проверяются на наличие судимостей и обязаны пройти проверку жилого пространства со стороны местных властей. Заявление на получение визы для украинца затем подают сами хозяева жилой площади для конкретных беженцев. 

 

«Если до вторника правительство не примет решение по распределению беженцев в регионах, мы будем вынуждены закрыть региональный центр помощи в Праге» 

Это долгожданное облегчение для столицы. Количество жилья на исходе, и, по словам муниципалитета, система переселения не работает. 

«Мы заменяем все еще отсутствующий государственный механизм для равномерного распределения числа беженцев между Прагой и прилегающими регионами», — пояснила Милена Йонова, советник по социальной политике и здравоохранению. «Сейчас на 1000 жителей в Праге приходится в 4 раза больше беженцев, чем в других регионах, а жилья и школ не хватит. Таким образом, вся ситуация напрямую влияет на жителей Праги, которые в настоящее время сталкиваются с ростом стоимости жизни, включая жилье или энергию. Если правительство ко вторнику не начнет работу над функциональным механизмом распределения беженцев в регионах, мы будем вынуждены закрыть региональный центр помощи в Праге. Нет смысла прописывать людей в местах, где нет пропускной способности, когда в других регионах эта возможность есть. Премьер-министр Фиала также должен начать регулировать ситуацию, координируя министров своего правительства», — добавил мэр Зденек Гржиб.

Адрес Škodův palác: Jungmannova 35, 110 00 Nové Město

Агентство открыто в центре Праги с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00.

Источник: prazska.drbna.cz

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Темы
Великобритания Прага Чехия беженцы Украина
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