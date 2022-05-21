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Дезинформация среди украинцев: «В Чехии меня заставят работать на заводе и я не смогу уехать»

Дезинформация среди украинцев: «В Чехии меня заставят работать на заводе и я не смогу уехать»

anastasiia_kn 5
«В Чехии меня заставляют работать на заводе. Поддержка в размере пяти тысяч крон — это кредит. Если я поеду за границу, то потеряю визу.» Это только часть дезинформации, которая распространяется среди украинских беженцев.
Дезинформация среди украинцев: «В Чехии меня заставят работать на заводе и я не смогу уехать»

В МВД обратили внимание на дезинформацию и мифы, которые распространяются среди украинских беженцев.

Одна часть касается виз, когда, например, мигранты думают, что если они выедут за пределы Чехии, хотя бы на один день, то потеряют ее. Другие считают, что если они получат визу, то не смогут вернуться в Украину.

Некоторые мигранты в Чехии думают, что когда война закончится, им придется вернуться в Украину в течение трех дней. А другие убеждены, что потеряют визу, если не устроятся на работу в течение трех месяцев.

Министерство сообщает на своем сайте:

«Временная защита не связана с трудовыми обязательствами». Текст доступен на сайте на чешском и украинском языках.

 

Принудительный труд на заводе

Некоторые мифы звучат очень странно. «Я не буду регистрироваться в центре помощи, потому что, если я это сделаю, они заберут мой паспорт и заставят меня работать на фабрике в месте, откуда мне больше не разрешат уйти», — говорится в качестве примера на сайте.

Дезинформация также вращается вокруг государственной поддержки в размере пяти тысяч крон. Некоторые украинцы убеждены, что это кредит. «Это не кредит, это невозвратная гуманитарная помощь», — заявили в министерстве, которое также развеяло опасения, что беженцы потеряют помощь, если подадут заявление о том, что ищут работу в Бюро труда и откажутся от предоставленного варианта.

В министерстве также реагируют на опасения некоторых украинцев, что если они зарегистрируют младшего брата или сестру в соответствующих центрах, государство отдаст несовершеннолетнего ребенка в детский дом. Государство советует в первую очередь сообщить о таком ребенке в OSPOD (орган социально-правовой охраны детей).

«Если ребенок находится на попечении лица (например, по согласованию с родителями), OSPOD по мере необходимости будет консультировать семью и отслеживать местонахождения ребенка. Если ребенок не находится на попечении, OSPOD вносит предложение о передаче ребенка на временное воспитание в приемную семью, учреждение для детей, нуждающихся в неотложной помощи, или детский дом и продолжает следить за ситуацией ребенка», — поясняют в министерстве.

 

С началом российского вторжения в Украину Чешская Республика столкнулась с волной военных беженцев. На данный момент было выдано 342 300 виз временной защиты. 

Однако часть беженцев уже покинула страну – они возвращаются в Украину или переезжают в другие страны. Министр внутренних дел Вит Ракушан заявил в воскресенье, что, по оценкам регионов, в настоящее время в Чехии находится более 200 000 беженцев из Украины.
 

Источник: novinky.cz

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беженцы украинцы Чехия
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