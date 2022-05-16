На набережных в Праге хотят запретить распитие спиртных напитков в ночное время

Такую поправку к указу об употреблении алкоголя в общественных местах обсуждали пражские советники в понедельник. Вступит ли поправка в силу, решит городской совет, который должен обсудить предложение на своем заседании в конце мая. Последний раз указ был изменен в 2013 году.
«Туристы возвращаются в Прагу, а с ними некоторые проблемы с порядком, особенно на улицах центра. Основная цель нового указа — максимально защитить существующих жителей от шума и беспорядка вокруг их домов», — сказал Глубучек.
Если поправка к указу будет принята, потребление алкогольных напитков будет ограничено на набережных Дворжака, Рашина и Масарика, на набережной Людвика Свободы и на Смиховской набережной.
Запрет будет действовать с полуночи до 9:00. «Мы хотим, чтобы на набережной с полуночи был режим отдыха», — сказал советник мэра Ян Хабр (TOP 09).
Употребление алкоголя в общественных местах на отдельных площадях, в парках и на некоторых улицах Праги запрещено по закону. Пока в мегаполисе около 800 таких мест, новый указ расширит количество площадок примерно до 1000.
Употребление алкогольных напитков также будет запрещено на детских площадках, возле школ и медицинских учреждений. Употребление алкоголя также будет запрещено в пределах 100 метров от входов на станции метро и платформы общественного транспорта.
По словам депутата, также будет наказываться пребывание людей в отдельных общественных местах с открытой бутылкой спиртного. «До сих пор полицейскому приходилось видеть мужчину в состоянии алкогольного опьянения», — добавил он.
Согласно документу, запрет не будет действовать 31 декабря и 1 января в дни празднования Нового года.
Источник: novinky.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
YouTube – полезная информация в видео формате
Telegram – короткий дайджест новостей за день
Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
Instagram – фото и видео новости каждый день